“Kamusal eğitimi protokolde ‘sektör’ olarak tanımlamanız utanç”

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Genel Kurul’da, “KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Yasa Tasarısı” üzerine konuştu. Solyalı, esas konuşulması gereken konuların dar gelirlinin gündemi, kamusal sağlık ve ulaştırma hizmetleri olduğunu, bunun yerine protokolle dinin önceliklendirildiğini söyledi.

2023 yılında imzalanan protokole öğretmenler, Eğitim Bakanlığı’ndan katkı koyacak kişiler, veliler ve akademisyenlerin davet edilmediğini belirten Solyalı, ilk toplantıya Eğitim Bakanlığı’nın katılmadığını ve toplantının bu nedenle ertelendiğini hatırlattı.

Protokolün eğitimi bir sektör olarak tanımladığını vurgulayan Solyalı, “Kamusal ortaokul ve lise eğitimini bir sektör olarak tanımlıyorsanız bu ifade utançtır. Bakanın imzalaması ise daha büyük bir utançtır.” dedi.

“Protokolün hukuki zemini tartışmalı”

Söz konusu protokolün hukuki dayanaklarını değerlendiren Solyalı, belgenin temelini 2023 yılında Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın oluşturduğunu, ancak bu anlaşmanın Meclis’te herhangi bir aşamada onaylanmadığını belirtti. Bu nedenle protokolün hukuki zemininin tartışmalı olduğunu söyledi.

Solyalı, daha önce “koordinasyon ofisi” tartışmaları sırasında da benzer itirazların egemenlik ve anayasal düzen çerçevesinde gündeme geldiğini, Anayasa Mahkemesi’nin de usule ilişkin uyarılar yaptığını hatırlattı.

Protokolün 3. maddesinde ilahiyat müfredatının uygulanacağına dair açık bir taahhüt bulunduğunu belirten Solyalı, bunun anayasal ve yasal düzenlemelerle çeliştiğini vurguladı. Eğitim Bakanlığı’nın bu taahhütle Türkiye’ye yükümlülük verdiğini söyleyen Solyalı, durumun müfredat ve eğitim politikası açısından ciddi sorunlar yaratacağını ifade etti.