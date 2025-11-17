“Konteyner sınıflar dururken, ilahiyat koleji açılması Atatürk ilke ve inkılaplarına açık bir ihanet”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, Cumhuriyet Meclisi'nde önceliğin Gazimağusa’da ilahiyat koleji kurulmasına verilmesini eleştirerek, "Eğitimdeki öncelik sırası ve kamusal sorumluluğun ağır ihlali” olarak nitelendirdi.

Balcı yaptığı yazılı açıklamada, Mağusa’daki devlet okullarının ciddi yapısal sorunlar içerdiğini belirterek, bölgede iki ortaokul, bir lise, bir kolej ve üç meslek lisesi olduğunu ifade etti. Balcı, “Bu okulların büyük bir bölümünde deprem yönetmeliğine uygun güçlendirme çalışmalarının tamamlanmadığını” kaydetti.

Ece Balcı, “Namık Kemal Lisesi’nin yıllardır atıl durumda olduğunu, öğrencilerin Yonpaş Metin Derinel Lisesi’ne taşındığını ve kapasite yetersizliği nedeniyle çocukların konteyner sınıflara sıkıştırıldığını” ifade etti.

Mağusa’da deprem güvenliği sağlanmamış okullar ve konteyner sınıflar dururken, ilahiyat koleji açılmasının, “Atatürk ilke ve inkılaplarına açık bir ihanet” olduğunu belirten Balcı, “Okulların depreme dayanıklılık güçlendirmelerinin tamamlanması, konteyner sınıfların kaldırılması, Namık Kemal Lisesi’nin yeniden eğitime kazandırılması, eğitim bütçesinin şeffaf ve toplumsal ihtiyaçlara göre kullanılması" gerektiğini belirtti.

Mağusa’nın ve ülkenin ihtiyacının “laik, bilimsel ve eşitlikçi kamu eğitimi” olduğunu kaydeden Balcı, bu ilkeyi savunmaya devam edeceklerini belirtti.