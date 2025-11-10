66.Selanik Film Festivali’nde ödüller dağıtıldı

Murat OBENLER/SELANİK

66. Uluslararası Film Festivali’nde ödüller Warehouse C. Salonu’nda yer alan ödül töreni ile sahiplerini buldu. Theo Angelopoulos adına verilen Büyük İskender Ödülü’nü bu yıl Suzannah Mirghani’nin yönettiği Cotton Queen filmi kazandı . Meet the Neighbors+ Bölümünde The “Golden Alexander-Michel Dimopoulos” Ödülü, The Last One for the Road ile yönetmen Francesco Sossai’nin olurken >>Film Forward Bölümündeki Golden Alexander Ödülü, 1001 Frames (Yönetmen Mehrnoush Alia) filmine gitti.



Amerissa Basta’nın yönettiği “Life in a Beat” filmine 3 ödül

Ödül töreninde Amerissa Basta’nın yönettiği “Life in a Beat” filmi ile Kıbrıs’a 3 ödül (Yunanistan Ortak Yapım, İzleyici Ödülü, Crew United Ödülü) geldi. Festival kapsamında dağıtılan Connectin Cottbus(Coco) Ödülleri’nde Kıbrıslı sinemacı Tonia Mishiali’nin yapım ve yönetimini üstlendiği Kıbrıs-Lüksemburg-Yunanistan ortak yapımı “The Lion at My Back” adlı yapım Studıo BEEP’ten Sound Post-Productıon Ödülü’nü kazandı.

Bu ödüllerde Türkiye’den SAROS (yönt: Ozan Yoleri,yapımcılar: Ilgım Coşar ve Sinan Kesova) projesi de MIDPOİNT Instıtute Consulting Ödülü’nü kazanan üç filmden birisi oldu

Açılış konuşmasını yapan Greek Film Festival Bölümü Koordinatörü Vasilis Terzopoulos, Kültür Bakanlığı, Merkez Makedonya Bölgesi, Selanik Belediyesi, sponsorlar, festival yönetimi, çalışanlar ve gönüllülere teşekkür ederek, ödül törenine katılan herkese hoş geldiniz dedi. Konuşmanın ardından sırasıyla bölümlerdeki ödüller dağıtıldı.



“Böylesine karanlık zamanlarda hâlâ sanat yapıp takdir görmek cesaret verici.”

En İyi Filmin yönetmeni Suzannah Mirghani: " Bu ödül, özellikle savaş ve soykırımın bu sıkıntılı zamanlarında, Mısır'daki evlerinden zorla çıkarılıp sığınma arayan oyuncuların yer aldığı bir film için düşündüğünüzden çok daha fazla anlam ifade ediyor. Böylesine karanlık zamanlarda hâlâ sanat yapıp takdir görmek cesaret verici. Filmin ortak yapımcısı ve akıl hocam Annemarie Jacir'e teşekkür etmek istiyorum. O, bu filmin önemini ve anlamını herkesten daha iyi biliyor. Ayrıca, savaş halinde olan ve bir çıkış yolu arayan Sudan kökenli oyuncu kadrosuna ve ekibe de teşekkür etmek istiyorum."



“Daha fazla Selanik'li bir Festival ve daha fazla Festival'li bir Selanik”

Selanik Belediye Başkanı Stelios Angeloudis:"Elise ve Orestis, sizin aracılığınızla şehir adına onlarca gönüllüye, film yapımcısına ve bize sinema ve sayısız filmle dolu inanılmaz bir hafta yaşatmak için yorulmadan çalışan herkese şükranlarımızı sunmak istiyoruz.Sonuçta, Belediye tarihinde ilk kez Festival ile başlattığımız bu iş birliği, şu şekilde özetlenebilir: Daha fazla Selanik'li bir Festival ve daha fazla Festival'li bir Selanik," dedi.

ULUSLARARASI YARIŞMA ÖDÜLLERİ

“Golden Alexander-Theo Angelopoulos En İyi Film: Cotton Queen(yönt:Suzannah Mirghani)

Silver Alexander: Beachcomber (yönt: Aristotelis Maragkos)

En İyi Erkek Oyuncu : Harry Melling (Yön:Harry Lighton’un Pillion filmi ile)

En İyi Kadın Oyuncu: Sabrina Amali ( yönt: Nancy Biniadaki’nin Maysoon filmi ile)

En İyi Sanatsal Başarı(Görüntü Yönetmeni)Ödülü:DoP Giorgos Karvelas, Beachcomber filmi

En İyi Senaryo Ödülü: Yvonne Görlach (Karla/Yönt: Christina Tournatzès)

MEET THE NEIGHBORS+ Ödülleri

“Golden Alexander-Michel Demopoulos-En İyi Film Ödülü: The Last One for The Road (Yönt: Francesco Sossai)

“Silver Alexander - City of Thessaloniki Award”, En İyi Yönetmen: Roqia (Yön:Yanis Koussim

En İyi Erkek Oyuncu:Pierpaolo Capovilla-Sergio Romano(The Last One For The Road filmiyle)

En İyi Kadın Oyuncu : Manuela Martelli (God Will Not Help-yönt: Hana Jušić);

En İyi Sanatsal Başarı Ödülü: God Will Not Help (yönt: Hana Jušić)



>>FILM FORWARD Ödülleri

“Golden Alexander En İyi Kurmaca Film: 1001 Frames (Yön:Mehrnoush Alia)

“Silver Alexander” En İyi Yönetmen: Before / After (Yön:Manoël Dupont)

En İyi Sanatsal Başarı Ödülü(Film): The Chronology of Water (Yönt: Kristen Stewart)

Mansiyon Ödülü(Oyuncu): Jeremy Lamblot & Baptiste Leclère ( Before / After)

IMMERSIVE: ALL AROUND CINEMA Ödülleri

“Golden Alexander”: A Long Goodbye (yönt: Kate Voet & Victor Maes)

PODCAST COMPETITION Ödülleri

En İyi Podcast: A Guy from Tyrnavos (Yönt: Evangelos Makris & Panos Apokoritis)

Mansiyon Ödülü: Warfetti (Yönt: Nalia Ziku)

MERMAID Ödülü:En İyi Film: Plainclothes (Yönt: Carmen Emmi)

Mansiyon Ödülü: Fantasy (Yönt: Kukla)

Bearcave (Yönt: Krysianna B. Papadakis & Stergios Dinopoulos)

SMART7 Ödülü:En İyi Film: Hanami (Yönt: Denise Fernandes)

FOS Ödülü: Alexandros Ntavris( Endless Land filmindeki performansı ile)

Chara Kyriazi ( Bearcave filmindeki performansı ile)

ALPHA BANK ACCESSIBILITY Ödülü: Everybody Loves Touda (Yönt: Nabil Ayouch)

THESSALONIKI STATE SYMPHONY ORCHESTRA (TSSO)Ödülü:Amine Bouhafa(Cotton Queen)

Mansiyon Ödülü: Felix Rösch (On The Sea-yönt:Helen Walsh)

Yunanistan Yayın Kuruluşu (ERT) Ödülleri

En İyi Orijinal Müzik: Marilena Orfanou & Stavros Mitropoulos (Patty is Such a Girly Name)

ERT Ödülü: Bearcave-yönt: Krysianna B. Papadakis & Stergios Dinopoulos

Yunan Parlamentosu “İnsani Değerler” Ödülü: Milk Teeth-yönt: Mihai Mincan

HELLENIC FİLM and AUDIOVISUAL CENTER -CREATIVE GREECE Ödülleri: Bearcave

En İyi Lokasyon Ödülü: Petros Chytiris (Gorgonà-yönt: Evi Kalogiropoulou)

J.F.COSTOPOULOS Foundatıon Ödülü:Patty Is Such a Girly Name-Yön:Giorgos Georgopoulos

FINOS FILM Ödülü: Patty Is Such a Girly Name- Yönt: Giorgos Georgopoulos

FIPRESCI Ödülleri: Uluslararası Yarışma: Karla (Yönt:Christina Tournatzès)

Yunan Yarışması: Bearcave-Yönt: Krysianna B. Papadakis & Stergios Dinopoulos

Yunan Film Eleştirmenleri(PEKK)Ödül:Patty Is Such a Girly Name-Yön:Giorgos Georgopoulos

WIFT(Yunanistan’da Sinema-TV’de Kadın) Ödülü: Bearcave

CREW UNITED Ödülü: Amerissa Basta- Life in a Beat FİLMİ ile

Selanik Üniversitelerinden oluşan GENÇ JÜRİ Ödülleri: Patty Is Such a Girly Name

Özel Ödül: Bearcave- Yönt:Krysianna B. Papadakis & Stergios Dinopoulos

FISCHER SEYİRCİ ÖDÜLLERİ: Uluslararası Yarışma: Karla (Yönt:Christina Tournatzès)

Meet the Neighbors+: Life in a Beat – YÖNT: Amerissa Basta

>>Film Forward: 1001 Frames – Yönt: Mehrnoush Alia

Resmi Seçki: All That's Left of You – (Yönt: Cherien Dabis)

“Michael Cacoyannis” - Greek Film Festival: Life in a Beat-YÖNT:Amerissa Basta

THE AGORA/FİLM MARKET ÖDÜLLERİ

CROSSROADS CO-PRODUCTION FORUM

Yapımcılar İletişim Akreditasyon Ödülü-2026 Cannes Marché du Film için: Yapımcı: Fahriye Ismayilova- Goodbye For Now projesi ile (Yönt:Kasım Ördek)-Türkiye-Fransa

AGORA YAPIM AŞAMASI ÖDÜLLERİ: “Ways To Get Rıd Of Some Freedom”-Yönetmen: Chrisanthos Margonis, Yapımcı: Eleni Kossyfidou-Blackbird Productions, Co-production: Marinos Charalambous - Boycott Films, Yunanistan-Kıbrıs

SEE (SİNEMA AĞI)Ödülleri: “Excavators”-Yönetmen: Argyro Nicolaou, Kıbrıs-Sırbistan- Yunanistan ortak yapımı