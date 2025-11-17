“Eğitim egemenliğini devrediyorsunuz”

Genel Kurul’da görüşülen “Mağusa’ya ilahiyat koleji yapımı projesi” ile ilgili Meclis kürsüsünde konuşan Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu Anayasa’ya aykırılık yaratmakla eleştirdi.

Baybars, “Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Anayasa’yı çok iyi biliyor. Bunu da çok iyi bildiği için zaten önümüzde böyle bir protokol var. Bugün bu protokol onay yasası ile geçerse yasaları da değiştirmiş oluyor, Anayasaya aykırı olsa da bunun ileriye götürülmeme durumu var. Aslında Nazım Çavuşoğlu ve hükümet bile isteye Milli eğitim yasasını, Anayasa’yı bu ülkenin kurumlarındaki egemenlik devrini gayet bilinçli ve kasten devrediyor.” dedi.

Baybars, ilahiyat müfredatıyla ilgili olarak, “Çünkü buraya Milli eğitim yasasını getirse ve Milli eğitim yasasında ‘dini eğitim vereceğiz’ diye bir yasa değişikliği getirse Anayasa’ya aykırılıktan Anayasa Mahkemesi iptal edecek. Çünkü dini eğitim yasak. Bahse konulu okulda ilahiyat müfredatlı eğitim ve öğretim yapılacaktır.” dedi.

Eğitim Bakanı’na “İlahiyat müfredatı nedir açıklayın bize?” sorusunu soran Baybars, “Benim bildiğim ilahiyat müfredatı sizin genel orta eğitim daireniz çerçevesinde verdiğiniz müfredat değil. İslam dini temelli müfredattır. Yani aslında dini eğitimdir.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ise kürsüden, “Alakası yok. Belli sayıda dini dersler var içinde. Onların da sayısı yüzde 25 oranındadır.” karşılığını verdi.

“Protokolü seçimden sonra getirdiniz”

Baybars, protokolün zamanlamasını da eleştirerek, “Siz bu protokolü 2023’de imzaladınız ve seçim öncesi bu protokolü getirseydiniz toplumdan yiyeceğiniz tokatın daha fazla olacağını bildiğiniz için şimdi getirdiniz. 2 yıldır bunu getirmemenizin bir sebebi var.” dedi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, müfredatın Talim ve Terbiye Dairesi tarafından belirleneceğini savunsa da Baybars, “İlahiyat müfredatı diye bir tanım bizim eğitim yasalarımızda var mı? Müfredatı belirleme yetkisini başka bir kurumla paylaşmanız eğitim egemenliğini devretmeniz anlamına geliyor. Bu da aslında Anayasa’ya aykırıdır.” ifadeleriyle eleştirilerini sürdürdü.

Başka bir devletle müfredat istişaresi yapılmasının eğitim egemenliğinin devri anlamına geleceğini söyleyen Baybars, bunun Anayasa’ya aykırı olduğunu vurguladı. Anayasa’nın 24. maddesine atıf yapan Baybars, devletin din konusunda tarafsız olması gerektiğini ve ilahiyat ağırlıklı bir eğitim programının bu ilkeyi zedeleyeceğini belirtti.

Eğitim ve öğretimin devletin gözetim ve denetimi altında olması gerektiğini hatırlatan Baybars, müfredatın başka bir ülkeyle ortak belirlenmesinin bu denetimi zayıflatacağını ifade etti. Baybars, protokolün geri çekilmesi gerektiğini vurguladı.