Verigo Festivali yapılıyor

Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği, Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Yedidalga ve Yeşilırmak muhtarlıklarının iş birliğinde Yedidalga’da düzenlenen 5. Geleneksel Verigo Festivali, 8 ve 9 Eylül’de yapılıyor.

Festival, 8 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da kortejle başlayacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 8-9 Eylül tarihlerinde saat 10.30’da Yedidalga Halk Plajı – Festival Alanı’nda açılış töreni yapılacak festival, 9 Eylül Pazar akşamı saat 21.00’de son bulacak.

Festivalde halk dansları, modern danslar, müzik grupları, Verigo gözlem ve resim yarışması, minikler şöleni, sörf gösterileri, 5. Verigo Festivali Yüzme Maratonu, en iyi Verigo ve ürünleri yarışmaları yer alacak. Festival boyunca, festival alanında paluze pişirilip ikram edilecek.