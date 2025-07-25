Poyraz: “Yangın, elektrik tellerinin ağaçlara temas etmesi sonucu çıktı”
Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, Esentepe-Karaağaç sırtlarında bugün öğle saatlerinde başlayan yangının, elektrik tellerinin ağaçlara temas etmesi sonucu çıktığını söyledi.
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Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, Esentepe-Karaağaç sırtlarında bugün öğle saatlerinde başlayan yangının, elektrik tellerinin ağaçlara temas etmesi sonucu çıktığını söyledi.
TAK muhabirine konu hakkında bilgi veren Poyraz, yangından 12 dönümlük arazinin etkilendiğini, 53 harup, 10 zeytin ve 80 çam ağacının yanarak zarar gördüğünü kaydetti.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü belirten Poyraz, ekiplerin sabaha kadar bölgede olacağını ifade etti.
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