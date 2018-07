Uyuşturucudan 4 tutuklama

Uyuşturucu tasarrufu suçundan 4 kişi tutuklandı.



Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da dün, I.T.’nin (E-35) tasarrufunda yaklaşık 125 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. I.T. tutuklandı.



Diğer taraftan, Mağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde U.D. (E-29) ve H.B. (E-36), yol kenarında daha önceden bırakılan yaklaşık 50 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi alıp kaçarken tespit edildi. Söz konusu iki kişi ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.A. (E-33) tutuklandı.



ALSANCAK’TA HIRSIZLIK TEŞEBBÜSÜ



Alsancak’ta Nurcan Yeni’ye ait ikametgâha giren İ.A. (E-29), ev sahibinin kendisini fark etmesi sonucu, eve girdiği pencereden kaçmaya çalışırken 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. İ.A. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavinin ardından tutuklandı.



İ.A.’nın ikametgahında bir adet 7.62 mm çapında canlı mermi, bir adet canlı av fişeği, bir adet 7.62 mm çapında boş mermi kovanı, bir adet av fişeği kartuşu ele geçirildi.



İÇKİ VE TÜTÜN HIRSILIĞI



Girne’de dün Supreme isimli marketten muhtelif marka içki ve tütün çalmaya çalıştığı gerekçesiyle

H.Ö. (E-48), B.G. (E-41) ve E.C.(K-37) tutuklandı. Zanlıların kullanımındaki araçta 47 şişe alkollü içki ile 34 paket tütün bulundu.



Bahse konu şahısların Girne’de faaliyet gösteren Starling isimli marketten 15 şişe muhtelif markalarda içki ve Erdener Marketten ise iki şişe alkollü içki çaldığı tespit edildi.



H.Ö.’nün, 27 Haziran’da da Kiler Marketten üç şişe viski çaldığı tespit edildi.



EV YANGINI



Ozanköy’de dün Günay Kudu’ya ait ikametgahtaki klimanın iç ünitesinde meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı. Ev ve bölge sakinleri tarafından söndürülen yangınla, binadaki bazı eşyalar yandı.



TEDBİRSİZLİK SONUCU YANGIN



Dipkarpaz Zafer Burnunda, Çevre Koruma Dairesine ait binanın avlusu içerisinde dün, A.T. (E-50) tarafından spiral makine ile tel kesimi sırasında makineden atılan kıvılcımlardan civardaki balyanın ateş alması sonucu yangın çıktı.



İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 50 adet küçük kare arpa balya yandı. A.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.