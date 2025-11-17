Manşet Haberleri

“Mağusa’ya ilahiyat” protokolüne Meclis’te oy çokluğuyla onay

“İlahiyat müfredatında yalan ile iş tutmanın günah olduğunu mu öğreteceksiniz?”

“Eğitim egemenliğini devrediyorsunuz”

“Ya ilahiyat koleji açılacak ya da devlet denetimi olmayan yöntemler uygulanacak”

“Ülkede her şey yolunda olsaydı, üç parti toplanıp yüzde 35 oy almazdı”