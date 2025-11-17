“Mağusa’ya ilahiyat” protokolüne Meclis’te oy çokluğuyla onay
Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen ve “Mağusa’ya ilahiyat koleji” olarak bilinen protokol, UBP – YDP – DP Hükümeti’ne mensup milletvekillerinin oylarıyla, oy çokluğuyla onaylandı.
Muhalefet vekillerinin ‘ret’ oyu verdiği “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı" 27 kabul 9 ret ile hükümet tarafından onaylandı.
