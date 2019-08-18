Uyuşturucudan 2 tutuklama

Lefkoşa’da polis tarafından yapılan aramalarda üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 17.45 sıralarında Lefkoşa’da devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından şüpheli vaziyette görülen İ.D’nin (E-23) üzerinde yapılan aramada yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ve içerisinde tütün ile karış sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan bir adet sigara bulundu.

Maddeler emare olarak alınırken, bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Öte yandan Lefkoşa’da dün akşam saat 23.00 sıralarında, Lokmacı Kara Kapısı’ndan KKTC'ye giriş yapan C.L.K’nin (E-27) üzerinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

MAĞUSA’DA KAVGA

Mağusa’da bir eğlence mekanında çıkan kavgada bir kişinin burnu kırıldı. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Bugün sabaha karşı 01.00’de eğlence mekanı önünde meydana gelen olayda B.Y (E-24), kız arkadaşına küfür ettiği gerekçesi ile A.Y (E-32) ile aralarında çıkan tartışma neticesinde karşılıklı olarak birbirlerinin boğazını sıkıp itti ve kavga edip yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdi. İtişme sırasında A.Y’nin, burnuna aldığı yumruk darbesi nedeniyle burun kemiği kırıldı. A.Y., kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından kontrol altına alındı. B.Y. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

GİRNE’DE YANGIN

Girne’de faaliyet gösteren Redribon isimli restoranın mutfak kısmında, dün gece, fritöz içindeki yağın aşırı ısınması neticesinde yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu mutfakta bulunan eşyalar yandı ve duvarlar islendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.