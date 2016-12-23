TUFAD,  Ermu’da geçmişin anılarını bu güne taşıdı  

Costas & Rita Severis Vakfı’nın her yıl xmas öncesinde geleneksel olarak sürdürdüğü iki topluma yonelik Kıbrıs kültürünü canlandırma etkinlikleri çerçevesinde bu yıl da Ermu sokağı ile ilgili etkinliğin üçüncüsü 18 Aralık Pazar günü düzenlendi.

“Ermou 1900” adı altında gerçekleştirilen etkinlikte, Lefkoşa’lı, Turizm ve Folklor Araştırmaları derneği (TUFAD) danslarıyla geçmişin anılarını yeniden yaşanmasına katkı koydu.

Tarihi Lefkoşa Suriçi’nin tam kalbinde yer alan sokak Ermou’da gerçekleşen etkinlikte, ayni müzikleri çalıp, ayni müzikleri söyleyen, ayni dansları oynayan insanların buluştuğu anlamlı bir etkinliğe daha imzasını koydu.

TUFAD ile Leymosun grubu, ortak kültürümüz olan danslarımızla, sınırsız barış, dostluk ve birliktelik mesajını bu anlamlı etkinlikte de iletmeye çalıştılar. Gerçekleşen etkinlik, Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türk seyircilerden oluşan büyük kalabalık tarafından coşkulu ve keyfli bir şekilde izlendi.

Eski ustalar, sele sepetler, hamur işleri, lokma, ekmek kadeyifi, salep ve kıbrıslı kültürünü yansıtan sokak eski görüntüleri, sesleri, seyyar satıcıları ve renkleri ile dolup taştı.

Görsel Sanatlar ve Araştırma Merkezi, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan Costas & Rita Vakfı’nın merkezidir. Görsel Sanatlar ve Araştırma Merkezi, Kıbrıs kültürünün tanıtılmasına ve barış içinde birlikte yaşamanın teşvik edilmesine adandı