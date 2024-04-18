Şonya’nın “Çare-siz-lik” sergisi açıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında; DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya’nın “ÇARE-SİZ-LİK” isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Çarşamba günü, saat 19.00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda açılışı gerçekleştirilen heykel sergisi Şonya’nın 20 metal eserini içeren dördüncü kişisel sergisi olma özelliğini de taşıyor.

Söz konusu sergi açılışına Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Milletvekili Şifa Çolakoğlu, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, öğretim üyeleri, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Sergi açılışında konuşan DAÜ Sanat Koordinatörü Şonya, katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerini ileterek, DAÜ’nün her 15 Nisan’da önemli bir sergiye ev sahipliği yaptığını belirtti.

Sanatın son derece önemli olduğunu düşündüklerini aktaran Şonya, 15 Nisan tarihinin sanatın önemine dikkat çekmek için kutlanmaya başlanan bir gün olduğunu vurguladı. Şonya konuşmasında sanatın sokaklara inmesini temenni etti.

15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı içinde bulunan iki sergi salonuna Kıbrıs sanat tarihinde önemli bir yere sahip olan merhum sanatçılardan Ayhan Menteş ve Ali Atakan’ın isimlerinin verildiğini belirten Şonya, arşiv ve müze çalışmalarının önemine değindi.

DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zorlu gerçekleştirdiği konuşmasında 15 Nisan Dünya Sanat Günü çerçevesinde düzenlenen sergi açılışına katılan herkese hoş geldiniz diyerek, DAÜ’nün akademik alışmalara verdiği önem kadar sanata da değer verdiğinin altını çizdi. DAÜ olarak emek ve fedakarlık içeren her çalışmanın yanında olduklarının altını çizen Prof. Dr. Zorlu, tüm sanatseverlerin ve sanatçıların Dünya Sanat Günü’nü kutladı. Sanatın ülkede de sokaklara taşmasını ve günlük hayatın bir parçası olmasını temenni eden Prof. Dr. Zorlu, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Prof. Dr. Zorlu DAÜ’nün vefa borcunu ödemek adına iki önemli sanatçının isimlerini kongre salonundaki iki salona verildiğinin de altını çizdi. Prof. Dr. Zorlu, konuşmasının ardından sanatçı Şonya’ya çiçek takdiminde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından kurdela kesimleri ile sergi ziyaret edildi. Söz konusu serginin metin yazarlığı Derya Ulubatlı ve Tuğçe Arslan tarafından gerçekleştirildi. ÇARE-SİZ-LİK isimli sergi 30 Nisan 2024 tarihine kadar, 10:00 - 17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Sergiyi Cumartesi günü ziyaret etmek isteyen sanatseverler için sergi salonu 13:00 - 15:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.