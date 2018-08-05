Tepebaşı ve Karaoğlanoğlu'nda hırsızlık

2018 yılı Mayıs ve Temmuz ayları arasında, Tepebaşı’nda bulunan Hüseyin Kırmızıgil'e ait yem deposundan, iş yeri çalışanı N.B.(E-21) ve daha önceden tanıdığı E.S.(E-51) ile birlikte, her biri 50 kg ağırlığında olan toplam 70 torba dana-kuzu yemlerini çaldıkları tespit edildi.

Polis Basın Bülteni'ne göre her iki şahıs tutuklandı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şarj cihazı, bankamatik kartı ve 30 TL çaldı...

Öte yandan 4 Ağustos tarihinde saat 03:30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren “45’lik Bar” isimli iş yeri içerisinde müşteri olarak bulunan E.A.(E-32)’nın, tezgah üzerinde bulunan işletmeciye ait el çantası ve içerisinde bulunan şarj cihazı, bir adet bankamatik kartı ile 30 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Söz konusu şahsın tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.