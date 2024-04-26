17 dönümlük alan içerisindeki çöp, moloz ve kuru otlar yandı

Haspolat’ta Çamurkent mevkiinde, saat 13:55 sıralarında, çöplük alanda henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Sivil Savunma, Su İşleri Dairesi ve Lefkoşa Türk Belediyesine ait tankerler ve iş araçları ile müdahale edildi.

Yangın sonucu 17 dönümlük alan içerisindeki çöp, moloz ve kuru otlar ile yangının Uğur Koçak Ltd'e ait iş yerinin avlusuna sirayet etmesi sonucu ise kuru otlar, 20 adet palet ve plastik sulama hortumları yanarak zarar gördü. Yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam ediyor.