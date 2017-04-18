Tatlısu’da ‘asfalt yol’ gerginliği!

Tatlısu’da dün sabah Karayolları Dairesi ekipleri tarafından asfalt yol dökümü ile ilgili başlatılmak istenen çalışmalar sırasında gergin anlar yaşandı.

Yıldan Gürcen isimli yurttaş, kendisi ve annesine ait olan arazi içerisine asfalt yol dökülmek istendiğini savundu.

Karayolları Dairesi’ne bağlı ekiplerin dün sabah saatlerinde bölgeye gelerek, asfalt dökmeye çalıştığını söyleyen Gürcen, bu duruma karşı çıktıklarını, ekiplerin döküm işlemlerini bu sabaha ertelediğini söyledi.

YENİDÜZEN’e ulaşarak, şikayetçi olan Gürcen, asfalt döküm işlemleri sırasında polis ekiplerinin de hazır bulunduğunu belirterek, yaşanan tartışmalar nedeniyle annesinin fenalaştığını da ifade etti.

Gürcen, asfalt döküm işleminin yasaya aykırı olduğunu da öne sürdü.

Öte yandan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ise mahkeme tarafından asfalt dökülmek istenen yerin ‘yol’ olarak ilan edildiğini söyledi.

2013 yılında Mağusa Kaymakamlığın yolu taş dökerek işgal etmelerinden dolayı aileye dava açıldığını ifade ederek Orçan, bu dava sonucunda da taşların kaldırıldığını belirtti.

Orçan, ailenin söz konusu yolun kendi arazilerinin içerisine girdiğini iddia ettiğini, böyle bir belgenin ellerinde olması halinde asfalt dökme işlemlerinin yapılmayacağını dile getirdi.

Orçan, “Ailenin elinde belge yoksa devletin yol olarak ilan ettiği yeri asfalt dökeceğiz. İşlemler bugün devam edecek” dedi.