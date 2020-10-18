TATAR CUMHURBAŞKANI

SAAT: 19:40

Cumhurbaşkanlığı yarışında YSK’nın gayrı resmi sonuçlarına göre ipi UBP’nin adayı Ersin Tatar göğüsledi. 738 sandığın tümü açıldı, oyların yüzde 51.74’ünü Tatar, 48.26’sını Akıncı aldı. Şu ana kadarki oy dağılımı; Tatar 67 bin 385, Akıncı 62 bin 858.

YSK’nın gayrı resmi sonuçlarına göre; Tatar ve Akıncı arasında ‘kıyasıya’ geçen yarışta seçimi belirleyen Mağusa ve İskele oldu. Her iki bölgede de Tatar, seçimi açık ara önde kapattı. Öte yandan Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke’de ise yarışı Akıncı, Tatar’a göre daha fazla oy aldı. Seçimde başa baş giden bölge ise Girne oldu.

LEFKOŞA

MAĞUSA

GİRNE



GÜZELYURT

İSKELE

LEFKE

SAAT: 19:35

Cumhurbaşkanlığı yarışında açılmayan son 16 sandık kaldı. 738 sandığın 722’si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre; oyların yüzde 51.81’ini Tatar, 48.19’unu Akıncı aldı. Şu ana kadarki oy dağılımı; Tatar 66 bin 91, Akıncı 61 bin 463.

SAAT: 19:32

Cumhurbaşkanlığı yarışında açılmayan son 30 sandık kaldı. 738 sandığın 708’ünü açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre; oyların yüzde 51.90’ını Tatar, 48.10’unu Akıncı aldı. Şu ana kadarki oy dağılımı; Tatar 64 bin 905, Akıncı 60 bin 161.

SAAT: 19:31

Cumhurbaşkanlığı yarışında açılmayan son 34 sandık kaldı. 738 sandığın 704’ünü açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre; oyların yüzde 51.95’ini Tatar, 48.05’ini Akıncı aldı. Şu ana kadarki oy dağılımı; Tatar 64 bin 655, Akıncı 59 bin 793.

SAAT: 19:28

Son 54 sandık

Cumhurbaşkanlığı yarışında açılmayan son 54 sandık kaldı. 738 sandığın 684’ünü açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre; oyların yüzde 51.86’sını Tatar, 48.14’ünü Akıncı aldı. Şu ana kadarki oy dağılımı; Tatar 62 bin 750, Akıncı 58 bin 244.

SAAT: 19:24

738 sandığın 671’i açıldı, açılmayan 67 sandık kaldı. Açılan sandık sonuçlarına göre; oyların yüzde 51.92’sini Tatar, 48.08’ini Akıncı aldı. Şu ana kadarki oy dağılımı; Tatar 61 bin 608, Akıncı 57 bin 47.

SAAT: 19:21

738 sandığın 667’si açıldı, açılmayan 71 sandık kaldı. Açılan sandık sonuçlarına göre; oyların yüzde 51.94’ünü Tatar, 48.06’sını Akıncı aldı. Şu ana kadarki oy dağılımı; Tatar 61 bin 260, Akıncı 56 bin 675.

SAAT: 19:18

738 sandığın 653’ü açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre; oyların yüzde 51.98’ini Tatar, 48.02’sini Akıncı aldı. Şu ana kadarki oy dağılımı Tatar 60 bin 21, Akıncı 55 bin 441.

SAAT: 19:14

738 sandığın 639’u açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre; oyların yüzde 52.09’unu Tatar, 47.91’ini Akıncı aldı. Şu ana kadarki oy dağılımı Tatar 58 bin 748, Akıncı 54 bin 40.

SAAT: 19:08

738 sandığın 631’i açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre; oyların yüzde 52.07’sini Tatar, 47.93’ünü Akıncı aldı. Şu ana kadarki oy dağılımı Tatar 58 bin 84, Akıncı 53 bin 458.

SAAT: 19:03

738 sandığın 618’i açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre; oyların yüzde 52.12’sini Tatar, 47.88’ini Akıncı aldı.

SAAT: 18:57

738 sandığın 565’i açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre; oyların yüzde 51.49’unu Tatar, 49.51’ini Akıncı aldı.

SAAT: 18:53

738 sandığın 525’i açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre; oyların yüzde 50.72’sini Tatar, 49.28’ini Akıncı aldı.

SAAT: 18:45

738 sandığın 413’ü açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre; oyların yüzde 50.97’sini Tatar, 49.03’ünü Akıncı aldı.

SAAT: 18:39

738 sandığın 309’u açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre; oyların yüzde 50.46’sını Tatar, 49.54’ünü Akıncı aldı.

SAAT: 18:32

738 sandığın 198’si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre; oyların yüzde 50.34’ünü Tatar, 49.66’sını Akıncı aldı.

SAAT: 18:29

738 sandığın 156’si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre; oyların 50.27’sini Akıncı, yüzde 49.73’ünü Tatar aldı.

SAAT: 18:27

738 sandığın 122’si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre; oyların yüzde 51.21’ini Tatar, 48.79’unu Akıncı aldı.

SAAT: 18:24

738 sandığın 60’i açıldı. Oyların yüzde 47.53’ünü Akıncı, 52.47’sini Tatar aldı.

SAAT: 18:21

738 sandığın 26’sı açıldı. Oyların yüzde 52.86’sını Akıncı, 47.11’ini Tatar aldı. 3 bin 971 oyun 3 bin 900’ü geçerli, 71 oy ise geçersiz.

SAAT: 18:16

738 sandığın 11’i açıldı. Sonuçlara göre oyların yüzde 54.8’ini Akıncı, 45.92’sini Tatar aldı. Bin 280 seçmenin oylarının bin 261’i geçerli 19 oy ise geçersiz.