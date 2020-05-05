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Sucuoğlu'ndan Sosyal Sigortalar Dairesi'ne ziyaret

Sucuoğlu'ndan Sosyal Sigortalar Dairesi'ne ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Sosyal Sigortalar Dairesi’ni ziyaret ederek, salgın süreci boyunca  özveriyle çalışmalarını sürdüren daire personeline teşekkür etti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Sosyal Sigortalar Dairesi’ni ziyaret ederek, salgın süreci boyunca  özveriyle çalışmalarını sürdüren daire personeline teşekkür etti. Ziyaretinde bakan Sucuoğluna, bakanlık özel kalem müdürü Muhittin Özsağlam da eşlik etti.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin, ülkede  yaşanan covid-19  virüsü vakalarının  yayılmasının engellenmesi  ve halkın   sağlığının  korumak adına online başvuru  hizmetine geçtiğini vurgulayan  Bakan Sucuoğlu, Daire tarafından prim ödeme işlemlerinin de online olarak ssd.gov.ct.tr adresinden  gerçekleştirilmesine imkan sağlayan  uygulama başlatıldığını anımsattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sucuoğlu, vatandaşların   yığılma yaşamaması ve kalabalıkların oluşmasının önlenmesi amacıyla,  Sosyal Sigortalar Dairesi’nden kısa  vadeli menfaatlerini ödenecek sigortalılar  Için  Whatsapp Randevu Hattı açıldığını da belirtti.

Dairenin  son iki ayda  sigortalılara yaptığı ödemeler hakkında da bilgi veren Bakan Sucuoğlu,  Mart ve Nisan aylarında yaklaşık 40 bin sigortalıya  toplam  282,048 ,008 .65 TL tutarında gelir ve aylık ödemesi yapıldığını,  bu süreçte 514 kişiye ilk kez  aylık bağlandığını açıkladı ve Sosyal Sigortalar Dairesi’nden  gelir ve aylık alan sigortalıların  aylıklarının gününde ödendiğinin altını çizdi.

Kısa vadeli  sigorta  menfaati olarak; analık-hastalık-işsizlik-ilaç-kan çubuğu- gözlük  vb. gibi yardımlar için 3306   sigortalının banka hesabına  4,312,273,05 TL tutarında  ödeme aktarıldığını kaydeden Bakan Sucuoğlu,  483  sigortalıya ise Sosyal Sigorta Dairesi Şubelerinden  2,113,861.58 TL tutarında  ödeme yapıldığı bilgisini verdi.


Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından  sürdürülen online hizmetler yanında, bu süreç boyunca  6514 sigortalıya da  mesaj yoluyla destek hizmeti verildiğini ifade eden Sucuoğlu, tüm işlemlerin daire personelinin dönüşümlü ve özverili çalışmasıyla mümkün olduğunu söyledi.

Sosyal Sigortalar Dairesi personeline  süreç boyunca gösterdikleri olağan üstü çaba ve performanstan dolayı teşekkür eden Sucuoğlu, “Dairemizde  geçici memurlarla birlikte 224 personel görev yapmaktadır.Bütün bu işlemler Sosyal Sigortalar Dairesi’nde görev yapan  206 personelimizin  dönüşümlü ve özverili çalışmasıyla mümkün olmuştur.   Genç yaşlı demeden toplumun her kesimine , nüfusun neredeyse tamamına hizmet veren  Sosyal Sigortalar Dairesi, ve personeli personel eksikliği  ve hizmet binalarının yetersizliği  nedeniyle yaşadığı  sıkıntılara ragmen , yaşanan bu süreçte  hizmetlerin aksamaması  için olağan üstü çaba ve özveri  göstermiştir.  Personelimizin üstün gayretleri ile   vatandaşlarımızın  sorularına yanıt verilmiş,  başvuruları değerlendirilmiş, sisteme kayıtları işlenmiş , tahsilatlar yapılmış  ve sigorta ödemelerimiz  gerçekleştirilebilmiştir’’ Ifadelerini kullandı.

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