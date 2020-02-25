Sol Yayınları’nın kurucusu hayatını kaybetti

Erdost, kardeşi İlhan'ın 12 Eylül darbesinden sonra Mamak Askeri Cezaevi'nde öldürülmesinin ardından İlhan ismini de kullanmaya başlamıştı.

Sol Yayınları’nın kurucusu ve sahibi, yazar Muzaffer İlhan Erdost, tedavi gördüğü Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

Kronik lösemiye bağlı beyincik kanamasından dolayı vefat Erdost’un cenazesi yarın öğlen Karşıyaka Mezarlığı’nda yapılacak törenin ardından, 2013 yılında 55 yaşında kaybettiği yayıncı eşi Rana Erdost’un yanına defnedilecek.

Muzaffer İlhan Erdost, cumartesi günü, Deniz Gezmişlerin avukatı Halit Çelenk’in yaşamını yitiren eşi Şekibe Çelenk’in cenaze törenine katılmıştı. Asıl adı Muzaffer Erdost olan yazar, kardeşi İlhan’ın, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Mamak Askeri Cezaevi’nde dövülerek öldürülmesinin ardından adı ‘İlhan’ ismini kendi adına eklemişti. Erdost, 1932 yılında Tokat’ın Artova ilçesinde doğdu. 1956’da Veteriner Fakültesi’ni bitirdi. Pazar Postası’nı yönetti (1956-1958). Ulus gazetesinde çalıştı (1958-1963). 1958’de Açık Oturum Yayınları’nı, 1965’te Sol Yayınları’nı kurdu ve yönetti.

Sol-Onur Yayınları’nın sahibi ve yönetmeni Erdost, şiir, öykü, deneme ve eleştiriler yazdı. Erdost, Türk şiirinde Garip Akımı’ndan sonra ortaya çıkan İkinci Yeni akımının isim babası.

Eserleri

İNCELEME-ARAŞTIRMA-ELEŞTİRİ: “Türkiye Sosyalizmi” ve Sosyalizm (1969), Türkiye Üzerine Notlar (1970), Bilim ile Yazın Arasında (1984), Osmanlı İmparatorluğu’nda Mülkiyet İlişkileri (1984), Şemdinli Röportajı (1987), Kapitalizm ve Tarım (1984), Demokrasi ve “Demokrasi” (1989), Adam İçin Türevler (Eskiz, 1990), Ulus, Uluslaşma, Demokratikleşme (1991), Bir Fotoğrafta Alt Yazı / İki 7 Kasım (1991), Üç Şair / Nazım Hikmet, Cemal Süreyya, Ahmet Arif (1994), Kanı Kanla Yıkamak-İnsan Hakları ve Türkiye (1994), Faşizm ve Türkiye 1977 – 1980 (1995), Türkiye’nin Yeni-Sevr’e Zorlanması Odağında Üç Sivas (1996), İkinci Yeni Yazıları (1997), Küreselleşme ve Osmanlı Devlet Modeli Makasında Türkiye (1998), Yeni Dünya Düzenine Zorlanması Odağında Türkiye (1999), Pandora’nın Bir Başka ‘Kutusu’ (2000), Türkiye’nin Kararan Fotoğrafları (2003), 12 Eylül Turkaları (2004), Azınlıklar Sorunu (2005), Sosyalizmi Seviyorum (2007), Türkiye 2009 (2009).

DERLEME: İlhan İlhan (Kardeşi İlhan Erdost hakkında yazılar ve şiirler, 1983)

ŞİİR: Havada Kalan Güvercin (1990)

ÖYKÜ: Ey Karanlık Mavi Güneş (1990)

ANLATI: Onu Anlat İşte (1989)