‘Sahte evrakla 16 daire devredildi’

Sahte vekâletname soruşturmasında tutuklanan Mimar M.U’nun direktörü olduğu Yaztech İnvestment Limited’e 16 dairenin devredildiği ortaya çıktı… M.U’ya 4 gün tutukluluk daha

Sahte vekâletname soruşturmasında tutuklanan Yaztech İnvestment Limited Direktörü, Mimar M.U bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis, zanlının 25 Temmuz’daki ifadesinde Gizem Aksun’a ait iki dairenin devri karşılığında “600 bin TL elden nakit aldığı” şeklinde yalan beyanda bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının yalan bilgi verdiğinin 15 Ağustos’ta ortaya çıktığını belirtti. Zanlının ifadesinde yalan beyanda bulunduğunu itiraf ettiğini kaydeden polis, ayrıca şu anda tutuklu bulunan M.E ile iş ortağı olduğunu söylediğini ancak hisse devrinin gerçeklememiş olduğunu ifade etti. Zanlının direktörü olduğu Yaztech İnvestment Limited’e sahte evraklarla 16 dairenin devredildiğini kaydeden polis, zanlının bu devirlerle ilgili izahatta bulunamadığını açıkladı.

Söz konusu 16 dairenin toplam maliyetinin 1 milyon 700 bin Sterlin olduğunu ifade eden polis, zanlının mülkler karşılığında 112 bin Sterlin ödeme yapıldığını iddia ettiğini aktardı. Ödeme yapıldığına dair kanıt bulunamadığını, banka hesaplarının incelemesinin sürdüğünü kaydeden polis, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.

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