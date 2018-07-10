‘Radyasyon uyarısı’na yönelik harekete geçildi

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı’nın Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde ‘atıl’ durumda bulunan ve

radyoaktif madde içeren ALYCON Co-60 cihazı ile ilgili raporunun ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, ‘en erken zamanda bertaraf edilmesi gerektiği’ ifade edilen ve radyasyon tehlikesini bir kez daha ortaya koyan cihazla ilgili çalışma başlattıklarını açıkladı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Besim, söz konusu cihazın menşei firması ile irtibata geçmek için adım attıklarını kaydederek, bu kapsamda yeniden ölçüm yapılacağını belirtti.

Yüksek Yönetim Denetçisi raporunu inceleme şansı bulduğunu dile getiren Besim, Tabipler Birliği Başkanı olduğu dönemde de konu cihazın gündeme geldiğini, yapılan ölçümlerde radyasyon yayılmasına yönelik herhangi bir risk bulunmadığına yönelik bilgi verildiğini hatırlattı.

Öte yandan Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı ise söz konusu cihazın ölçümlerin 15 gün aralıklarla Nükleer Tıp Merkezi’nde görevli uzmanlar tarafından yapıldığını kaydetti.

Dizdarlı, “Başhekimlik olarak yapabileceğimiz budur. Cihazın hastalara radyasyon yayma durumu yoktur. Cihazla ilgili girişimler, Sağlık Bakanlığı’nın ” şeklinde konuştu.

SAĞLIK BAKANI BESİM: YENİDEN ÖLÇÜM YAPILACAK…Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, söz konusu cihazla ilgili çalışma başlattıklarını açıkladı, yeniden ölçüm yapılacağını belirtti. Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı ise 15 gün aralıklarla Nükleer Tıp Merkezi’nde görevli uzmanlar tarafından denetlenen cihazın hastalara radyasyon yaymasının söz konusu olmadığını kaydetti

Rapor neydi?

Yüksek Yönetim Denetçisi hazırladığı son raporda, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Nükleer Tıp Merkezi’nde radyoaktif madde içeren ALYCON Co-60 cihazının, Çocuk Polikliniği’nin alt katında bulunduğu belirtilirken, “Cihazın en erken zamanda bertaraf edilmesi gerektiği” uyarısı yapılmıştı.

Cihazın gerekli doz ölçümleri düzenli olarak radyasyon fizikçileri tarafından yapıldığı belirtilen raporda, söz konusu cihazın şu anda kanser hastalarının tedavisinde kullanılmadığını ve güvenli odada muhafaza edildiğini belirtilmişti.

Ombudsman raporunda KKTC Sağlık Bakanlığı’nın 2009 yılından sonra söz konusu ALYCON Co 60 cihazının bertaraf edilmesi ile ilgili herhangi bir ciddi girişimi olmadığının açıkça anlaşıldığı vurgulanmıştı.

Raporda, tıbbi ve endüstriyel alandaki X ışınları ve radyasyon teknolojisinin giderek hızla artmakta ve yaygınlaşmakta olduğunu, bu problemin nasıl ele alınabileceği konusunun ise ülke politikası haline dönüştürülmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Raporda, KKTC mevzuatında radyoaktif atıklar ve radyasyon güvenliği ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmamasına da dikkat çekilerek, bu yöndeki düzenlemelerin ivedi yapılması istenmişti.

Raporda, “KKTC Anayasası’nın 40’ıncı maddesi uyarınca Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Gerçek veya tüzel kişiler, hiçbir amaçla, insan sağlığını bozacak veya deniz varlıklarını tehlikeye düşürecek nitelikteki sıvı, gaz ve katı maddeleri denizlere, barajlara, göllere veya derelere akıtamaz veya dökemez. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin, gerçek ve tüzel kişilerin ödevidir. Bu bağlamda KKTC Sağlık Bakanlığı söz konusu cihazın bertaraf edilmesini sağlamalıdır” denilmişti.