Piyasada ‘Hal Yasası’ beklentisi

Seracılar Birliği Başkanı Mahmut Doğan, yaşadıkları en büyük sorunu ‘hal yasası’na bağlı olduğunu, yasa altında bir araya gelmeyi beklediklerini ifade etti… Doğan, 2010 yılından bu yana yetkililerden Hal Yasası talep ettiklerini ancak hâlâ bir sonuca varamadıklarını kaydetti.

“Seracı arkadaşlarımız dağınık ve bir arada değil. Bu sebeple de piyasa nedir, üretilen ürün ne şartlarda, ne kadara satılıyor, arz ve talep durumu gibi konularda birbirimizle iletişime giremiyoruz…”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda Hukuk İşleri Amiri Evren Zeki Gücel: “Tarım Bakanlığı’ndan yetkililerle hazırlanan tasarının, piyasadaki toptancılar, satıcılar ve belediyelerden görüş alınarak yürürlüğe girmesi için çalışılıyor”



Dila ŞİMŞEK

Seracılar Birliği Başkanı Mahmut Doğan, yaşadıkları en büyük sorunların ‘hal yasası’na bağlı olduğunu belirtti, yasa altında bir araya gelmeyi beklediklerini ifade etti.

Doğan, 2010 yılından bu yana yetkililerden hal yasası talep ettiklerini ancak hâlâ bir sonuca varamadıklarını kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın ise, Tarım Bakanlığı ile çalıştığı ‘Hal Yasası’nda sona geldiği öğrenildi…

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Hukuk İşleri Amiri Evren Zeki Gücel, Hal Yasası’nın Tarım Bakanlığı yetkilileri ile görüşülerek hazırlandığını, yürürlüğe girmesi için gereken adımların atılmaya başlandığını kaydetti.

“Toplu ticaret sağlanacak, haklı bir rekabet oluşturulacak…”

Hal Yasası sayesinde, sektörün bir araya getirilip toplu ticaret sağlanarak haklı bir rekabet oluşturulacağını söyleyen Gücel, “Halk, internetten haldeki ürünleri ve fiyatlarını da görebilecek. Böylelikle her şey kayıt altında olacak. Tarım ve Sağlık Bakanlığı, beş ilçede kurulacak halleri düzenli olarak denetleyecek” şeklinde konuştu.

Seracılar bekliyor…

“Yaşadığımız en büyük sorun hal yasasıdır”

“Seracı arkadaşlarımız dağınık ve bir arada değil. Bu sebeple de piyasa nedir, üretilen ürün ne şartlarda, ne kadara satılıyor, arz ve talep durumu gibi konularda birbirimizle iletişime giremiyoruz” diyen Seracılar Birliği Başkanı Doğan, bir hal kurularak seracıların belli bir yerde toplanıp birbirlerinden haberdar olarak üretime devam etmeleri gerektiğini anlattı.

Doğan, “İthal edilen ürünler, fiyatları, sağlık kontrolü ve bu gibi diğer unsurları takip edip konuşabilmek adına birlik olmak istiyoruz” dedi. Doğan, Tarım Bakanlığı’nca seraların devamlı kontrol altında olduğunu ve artık ilaç kalıntısı kalan ürünlerin bulunmadığına değindi, sağlık kontrollerini etkin bir şekilde tüm seralarda sağlamak adına hal olması gerektiğini vurguladı. Doğan, doğrudan gelir desteği konusunda da sorun yaşadıklarını ancak sonrasında bunun tamamen olmasa da çözülerek en aza indirgendiğini kaydetti.

“Türkiye’den sebze ve meyve ithal etme durumunda kaldık”

Doğan, bu sene ürün rekoltesinin geçtiğimiz senelere kıyasla az olduğunu, bunun da arz ve talebe karşılık veremediğini söyledi, “Türkiye’den sebze ve meyve ithal etme durumunda kaldık” diye ekledi. Yazı çok sıcak geçirmenin çiçekleri ve meyve tutumunu olumsuz etkilediğini anlatan Doğan, bunun üretime olumsuz yansıdığını anlattı.

“Tuzlu su sorunumuz çözülmeli”

Doğan, “Geçtiğimiz yıllarda sularımızı çok hor kullandık. Bu sebeple de günümüzde, özellikle Mağusa bölgesinde tatlı su sorunu yaşıyoruz, çünkü tuzlu su oranı yükseldi. Tuzlu su ne yazık ki ekimlere zarar vererek kurutuyor ve verimliliği azaltıyor” dedi. Doğan, taleplerinin Türkiye’den gelen sudan kendilerine de bir pay verilmesi olduğunu kaydetti. İlaç, gübre, bitki besleme ve korumada sorunlar yaşamadıklarını anlatan Doğan, “Tarımsal İlaç Denetleme Kurulu çok etkili bir çalışma sağlayarak insan sağlığına zararı olan ilaçları hemen kaldırıyor veya böyle bir şüphe olan ürünlerin adaya ithaline izin vermiyor” şeklinde konuştu.

“Maddi ve manevi destek”

Birlik Başkanı Doğan, seracılara teşvik desteğinin yanı sıra, bilinçlendirme ile manevi desteğin de önemli olduğunu vurguladı. Doğan, “Gençlerimiz, üreticilerin yaşadığı sorunları görerek üretici değil, memur olmayı ister oldu. Üretici sayısında ciddi düşüş yaşandığını göz ardı etmeden, gençleri tarıma ve hayvancılığa yöneltmek adına teşvik ve yardımda bulunulmalı. Genç nüfusun neredeyse %90’ı, hiçbir anlamda üretici olmayı düşünmüyor. Bu şu anda değilse de, ileride ülkemiz için çok büyük bir sorun yaşatacaktır. Kendi adamız tarıma uygun olmasına rağmen, dış ülkelerden ürün ithal etme durumuna düşebiliriz” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda Hukuk İşleri Amiri Evren Zeki Gücel:

“Hal Yasa Tasarısı için gerekli tüm girişimler yapıldı”

“Hal yasası tasarısı için gerekli tüm girişimler yapılmış durumda. Tarım Bakanlığı’ndan yetkililer ile hazırlanan tasarı, piyasadaki toptancılar, satıcılar ve belediyelerden görüş alınarak yürürlüğe girmesi için çalışılıyor. Hal yasası ile, malların hallere girerek toplu satışı sağlanacak, sebze ve meyve ticareti burada yapılacak. Beş ilçede hal kurularak, ihale yasası ile işletmecilere gerekli izin verilecek. Ürünlerin satışı için belirlenen kriterler var ve bunun dışında satış yapanlar için cezai yaptırımlar getirildi. Halde peşin satış öngörüldü. Bütün işlemler çevrimiçi sistemde kayıt altına alınacak. Bu kayıtlar Bakanlığın ve halkın ulaşımında olacak, halk internetten ürünün satış fiyatını görebilecek. Bu sayede daha adil bir rekabet de sağlanmış olacak ve denetim yapılabilinecek. Tarım ve Sağlık Bakanlığı halleri düzenli olarak kontrol edecek ve haller üzerinde sorumluluk sahibi olacak. Bunların dışında ise, hale katılma zorunluluğu olmayacak ve belediyeden belirli izinleri alarak işletmeler serbest olarak da çalışabilecek. Ancak bunun için belirlenmiş kriterler mevcut olduğu gibi, işletmenin hale de bildiride bulunması gerekecek.”