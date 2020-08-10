Özgürgün'den istifa kararı
UBP milletvekili, eski Başbakan Hüseyin Özgürgün milletvekilliğinden istifa edeceğini açıkladı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamasında “ çeteleşme ve entrikalardan dolayı” istifa ettiğini açıklayan Özgürgün, “halkımıza refah ve mutluluk diliyorum” dedi
A+A-
UBP milletvekili, eski Başbakan Hüseyin Özgürgün milletvekilliğinden istifa edeceğini açıkladı. Özgürgün istifasını Twetter hesabından paylaştı. Açıklamasında “ çeteleşme ve entrikalardan dolayı” istifa ettiğini açıklayan Özgürgün, “halkımıza refah ve mutluluk diliyorum” dedi.
Özgürgün, yaptığı paylaşım şöyle: “1998den beri üyesi olduğum C.Meclisinden“Halkın oylarıyla gelinir ve gidilir” prensibi yerine halkın oylarıyla değil siyasi çeteleşme ve entrikalardan dolayı istifa ederek gidiyorum. 22 yıldır sayısız görevlerde hizmetlerime nokta koyarken halkımıza refah ve mutluluk diliyorum”
Bu haber toplam 297 defa okunmuştur
Etiketler : hüseyin özgürgün, ubp
Önceki ve Sonraki Haberler