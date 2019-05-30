Özersay’a bir tepki de Berova’dan
UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Herkes Haddini Bilecek" dedi
A+A-
UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Herkes Haddini Bilecek.... Ağzına UBP ve UBP’lileri alırken bir değil bin düşünecek." dedi ve UBP eski Genel başkanı Hüseyin Özgürgün ile birlikte olan bir de fotoğraf paylaştı.
Bu haber toplam 231 defa okunmuştur
Etiketler : ubp, özdemir berova, sosyal medya
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler