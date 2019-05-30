Özersay’a bir tepki de Berova’dan

UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Herkes Haddini Bilecek.... Ağzına UBP ve UBP’lileri alırken bir değil bin düşünecek." dedi ve UBP eski Genel başkanı Hüseyin Özgürgün ile birlikte olan bir de fotoğraf paylaştı.