Lefkoşa32 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Özersay’a bir tepki de Berova’dan
Özersay’a bir tepki de Berova’dan

Özersay’a bir tepki de Berova’dan

UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Herkes Haddini Bilecek" dedi

A+A-

 

 

UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Herkes Haddini Bilecek.... Ağzına UBP ve UBP’lileri alırken bir değil bin düşünecek." dedi ve UBP eski Genel başkanı Hüseyin Özgürgün ile birlikte olan bir de fotoğraf paylaştı.

Bu haber toplam 231 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
UBP-HP’de erken sancıUBP-HP’de erken sancı4’lü koalisyon hükümetinin ardından göreve başlayan UBP-HP Koalisyon Hükümeti, güvenoyu almadan ardı ardına gerilimler yaşıyor
Gardiyanoğlu: “Gün geldiğinde UBP sizden tüm mandıranızı alır”“...UBP sizden tüm mandıranızı alır”