Ozanköy’ün adı değişti

K-Pet Süper Ligi Girne bölgesi takımlarından Ozanköy, isim değişikliğine gitti. Varılan anlaşma sonrasında kulübün adı Akacan Ozanköy Spor Kulübü oldu. Ozanköy başkanı Sami Otçuoğlu, iş adamı Bulut Akacan’ın sahibi olduğu Akacan Holding ile anlaşmaya varırken, kulüp yeni bir isime sahip olmuş oldu.

Akacan Holding ile Ozanköy yönetimi arasında gerçekleşen anlaşma sonucunda hayata geçmesi kararlaştırılan sponsorluk anlaşması ile kulübün ismi değişti. Ozanköy Spor Kulübü’nde yapılan toplantıda Ozanköy Spor Kulübü adının, “Akacan Ozanköy Spor Kulübü” olarak değiştirilmesine karar verildi.

K-Pet Süper Ligi Girne bölgesi takımlarından Ozanköy, karşılaşmalara uzun bir süre “Akacan Ozanköy Spor Kulübü” adı altında çıkacak.

Akacan Holding ile Ozanköy yönetimi arasında gerçekleşen anlaşma sonucunda hayata geçmesi kararlaştırılan sponsorluk anlaşması, dünden itibaren kulübün ismi uzun bir süreliğine değişti.