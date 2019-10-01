Ötüken'de acı olay: 2 yaşındaki çocuk ağır yaralı
Ötüken köyünde bu sabah Meltem Sertsoy, arabası ile geri geri giderken, fark etmeyerek 2 yaşındaki çocuğu Deniz Sertsoy’a çarpmasıyla büyük bir felaket yaşandı.
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Meltem SERTSOY (K-27) yönetimindeki NS 082 plakalı araç ile garaj içerisinden geri geri çıktığı sırada , garajın arka kısmında durmakta olan Deniz SERTSOY’a (K-2) aracının arka kısmı ile çarparak durdu.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 09.20 sıralarında Ötüken’de Asya Sokak üzerinde bulunan ikametgâhının içerisinde Meltem SERTSOY (K-27) yönetimindeki NS 082 plakalı araç ile garaj içerisinden geri geri çıktığı sırada, garajın arka kısmında durmakta olan Deniz SERTSOY’a (K-2) aracının arka kısmı ile çarparak durdu. Yaralanan Deniz SERTSOY'un Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavisi halen sürüyor.
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Etiketler : TRAFİK, TRAFİK KAZA, ötüken
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