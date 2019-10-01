Ötüken'de acı olay: 2 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Meltem SERTSOY (K-27) yönetimindeki NS 082 plakalı araç ile garaj içerisinden geri geri çıktığı sırada , garajın arka kısmında durmakta olan Deniz SERTSOY’a (K-2) aracının arka kısmı ile çarparak durdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 09.20 sıralarında Ötüken’de Asya Sokak üzerinde bulunan ikametgâhının içerisinde Meltem SERTSOY (K-27) yönetimindeki NS 082 plakalı araç ile garaj içerisinden geri geri çıktığı sırada, garajın arka kısmında durmakta olan Deniz SERTSOY’a (K-2) aracının arka kısmı ile çarparak durdu. Yaralanan Deniz SERTSOY'un Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavisi halen sürüyor.