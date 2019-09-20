Önen: “Zahid Masood Pakistan’a kaçtı”

Gesfi Döviz Bürosu’nun sahibi Gökhan Naim’in cinayetinin planlayıcısı olduğu belirtilen Zahid Masood, cinayetten sonra kaçtığı Kıbrıs’ın güneyinden de Pakistan’a kaçtı…

Suç ve Suçlara İlişkin Teknik Komitesi Eş Başkanı Hakkı Celal Önen Masood’un kaçtığını doğruladı. Önen, Kıbrıs’ın güneyinden resmi kaynaklardan edindiği bilgide Masood’un Pakistan’da olduğu bilgisi aldıklarını kaydetti.

FEHİME ALASYA

Gökhan Naim cinayetinin planlayıcısı olarak bilinen Zahid Masood’un ambulans uçak ile Pakistan’a kaçırıldığı iddia edildi, Suç ve Suçlara İlişkin Teknik Komitesi Eş Başkanı Hakkı Celal Önen bu iddiaları doğruladı.

Zahid Masood’un nasıl kaçtığıyla ilgili bir bilgileri olmadığını belirten Önen, Kıbrıs’ın güneyinden resmi kaynaklardan edindiği bilgide Masood’un Pakistan’da olduğu bilgisi aldıklarını kaydetti.

Hatırlanacağı üzere, Lefkoşa’da 13 Mart 2019 tarihinde silahlı saldırı sonucu öldürülen Gesfi Döviz Bürosu’nun sahibi Gökhan Naim’in cinayetini planlayan Zahid Masood, cinayetin hemen ardından Naim’den çalınan paralar ve suç ortaklarıyla birlikte Kıbrıs’ın güneyine kaçmıştı.

Yakın geçmişte bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde ise Kıbrıs Rum polisinin Masood’un güneydeki kaldığı apartman dairesine yaptığı baskında üçüncü kattan atlayıp kaçmak isterken ağır yaralandığını ve durumunun ciddi olduğunu yazmıştı.

Önen: “Bu sefer yine kaçtı”

Suç ve Suçlara İlişkin Teknik Komitesi Eş Başkanı Hakkı Celal Önen, resmi kaynaklar tarafından Zahid Masood’un Pakistan’da olduğu bilgisi aldıklarını ancak nasıl kaçtığı yönünde resmi bir bilgi alamadıklarını ifade etti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Önen, şunları dile getirdi: “Ambulansla kaçırıldığı yönünde bize resmen bir bilgi verilmedi. Birkaç gün önce yurt dışına, Pakistan’da olduğu bilgisi verildi. Nasıl gittiği konusuyla ilgili bilgi edinemedik, hiç açıklama yapılmadı.

Bu kişi güneyde suç işlememiş, aleyhine bir soruşturma yoktu aranmıyordu, biz bilgi verince tutup bize vereceklerini söylediler. Verecekleri gün polisi görünce kaçmış, düşmüş, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşmuş, hastaneye yatmış, akabinde sürpriz bir şekilde Pakistan’da olduğunu duyduk.

Bu şahıs daha önce de Baf’tan Almanya’ya kaçmış, geri Kıbrıs’ın güneyine dönmüştü, bu sefer yine kaçtı. Geçen sefer bize Baf Hava Alanı’ndan Almanya ya gittiği bilgisi verilmişti. Bize verilen resmi bilgiler bu yönde. Bunun dışında başka bir resmi bilgimiz yok.”

Neler yaşanmıştı?

Gesfi Döviz Bürosu’nun sahibi 52 yaşındaki Gökhan Naim, Lefkoşa’da Ortaköy bölgesinde 13 Mart 2019 tarihinde, evinin önünde aracından elinde para dolu çantayla indiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Yaşanan olayda 4 kurşunla vurularak ağır yaralanan Naim, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Silahlı soygunu gerçekleştiren saldırganlar, Gökhan Naim’in tasarrufundaki 112 bin sterlin, 170 bin Euro ve 800 bin TL olan parayı çalmıştı. Silahlı saldırıda kullanıldığına inanılan tabanca, cinayet mahallinin yakınında tespit edilmişti.