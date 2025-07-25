Esentepe’deki yangın kontrol altına alındı
Esentepe’deki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
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Esentepe - Karaağaç arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Yangın sonucu, 10 dönümlük alan içerisinde bulunan çam ve harnup ağaçları ile maki bitki örtüsü yandı.
YENİDÜZEN’e konuşan Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, “Yangının önüne geçtik. Kontrol altına alındı. Birazdan soğutma çalışmaları başlayacak” dedi.
Geniş bir alanın yandığını belirten Kırok, erken müdahaleyle durumun kontrol altına alındığını belirtti.
Kırok, yangının yüksek gerilim hatlarından çıkmış olabileceğinin tahmin edildiğini, araştırmaların sürdüğünü belirtti.
Yangın, iki vadi arasında meydana gelmiş, karadan ulaşımda itfaiye, sivil savunma ve belediye ekipleri ciddi zorluk yaşamıştı...
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