NE ZAMAN GİDECEK ŞU KİLOLAR?

Dilara Topcan

Fazla kilolarımızdan mütemadiyen kurtulmak istiyoruz, onlardan şikayet edip duruyor ve kendimizi gün boyunca mutsuz kılıyoruz da acaba onlarla vedalaşmak için ‘gerçek bir çaba’ gösteriyor muyuz dersiniz?

KİLOLARDAN ŞİKAYET EDERKEN ÇİKOLATA YEMEK…

Çikolata, kararında tüketildiği takdirde fayda sağlayabilecek bir yiyecekken bizler ne yazık ki onu pek de kararında tüketmeyi bilemediğimizden bize fayda yerine bolca yağ kütlesi kazandırmasına neden oluyoruz…. Kısacası hem kilolarımızdan şikayet edip duruyor hem de bolca çikolatayı bir güzel midemize indirmeye devam ediyoruz. Tabii yalnızca çikolata da değil, türlü tatlı ve bol kalorili yiyeceklerle abur cuburları da midemizle buluşturmayı sürdürüyoruz. Bahanelerimiz arasında da ‘bu mevsim iştahımın önüne geçemiyorum’, ‘modum düşük, yemek yemeden duramıyorum’, ‘insanlar canımı sıkıyor, mutlu olmak için yiyorum’ gibi açıklamalarımız yer alıyor… Tabii bu doğrultuda da kilolu ama yemek yemeye de devam eden bireyler olarak yaşamımızı sürdürmeye devam ediyor ve içten içe de kilolarımıza karşı da sitemli olmaya devam ediyoruz. Kısacası kilolardan şikayet ederken kilolu kalmak için de elimizden ne geliyorsa yapıyoruz…

İSTEKLER VE DAVRANIŞLAR TEZAT OLUNCA…

İsteklerimiz ve istekler doğrultusundaki davranışlarımız zıt olduğu zaman isteklerimizi gerçekleştirebilmemiz de doğal olarak mümkün olmuyor tabii… Bu nedenle eğer halen daha varolan ekstra yağ kütlemizden kurtulamamışsak şikayet edip üzülmek yerine bu konuyla ilgili ne yapıyor olduğumuza şöylece dönüp bir bakmalıyız…

AYNANIN KARŞISINA GEÇEREK KENDİNİZE SORUN…

Artık yemekle olan ilişkinize gerçek anlamda ve samimiyetle kendinize dönerek detaylıca bir bakın. ‘Ben ne yapıyorum?’, ‘Gerçekten kilo veremiyor oluşuma neden üzülüyorum?’ diye kendinize sorun… Göreceksiniz ki bir yerlerde değiştirmeniz gereken bazı davranışlarınızla karşılaşacaksınız… Yani anahtarın sizin elinizde olduğunu farkedeceksiniz… Örneğin karşınıza çıkabilecek yeterince su içmemek, porsiyon kavramıyla ilgili doğru bilgiye sahip olmamak, hareketsizlik, uyku düzensizliği, arada sırada yapılan bazı minik de olsa bol kalorili kaçamak atıştırmalıklar gibi diyet başarısını bloke eden bazı davranışlarınız kilo verememe sebepleriniz arasında yer alıyor olabilir…

SİZ DE YAPABİLİRSİNİZ, UNUTMAYIN!

Geçmişte yaşadığınız başarısız kilo kaybı deneyimlerini unutun, geçmişi geçmişte bırakın! Şu ana odaklanarak amacınıza kilitlenin ve zihninizi başarıya odaklayın. Unutmayın, geçmişteki başarısızlıklarınızın da nedeni siz ve zihninizdi. Ya diyete adapte olmayı seçmemiştiniz, ya da başarılı bir diyet ve kilo kaybı sürecinden sonra tekrar eski siz olup beslenme biçiminizi kilo alacağınız şekilde yeniden değiştirmiştiniz… Yalnız artık kendinizi affedin, geçmiş durumu kabul edin, yapmış olduğunuz yanlışları görerek ders çıkarın ve bu kez tamamen yüzde yüz başarı için kendinizi formatlayın.

İDEAL BEDENİNİZE KAVUŞUNCA NASIL HİSSEDECEĞİNİZİ HAYAL EDİN…

Şöyle bir düşünün… Kilolarınızla vedalaşınca hayatınızda neler olabilir dersiniz? Ben hemen kısaca bazı olası pozitif etkilerden bahsedeyim:

1)’Bugün ne giysem de kilolarımı saklasam’ derdinizle sonsuza kadar vedalaşacak, dilediğinizi giyebilme özgürlüğüne kavuşacaksınız.

2)Çok daha sağlıklı olacak ve bedenen olduğu kadar ruhen ve zihnen de daha sağlıklı hissedeceksiniz.

3)Kendinizle daha barışık olacaksınız, özgüveniniz artacak.

4)Kalp damar hastalıkları, kanser, hipertansiyon, diyabet gibi rahatsızlıklarla karşılaşma riskinizi minimize edeceksiniz.

5)Kemiklerinizi de ekstra yük taşımaktan kurtarmış olacaksınız.

6)Daha kaliteli ve sağlıklı uyku uyuma şansını yakalayacaksınız.

7)Daha rahat nefes alacak dolayısıyla tüm hücrelerinize kadar vücudunuza kocaman bir iyilik daha kazandırmış olacaksınız…

Hepimiz için sağlıkla ve mutlulukla dolu bir hafta olsun… Sevgiyle kalın…