Mağusa’da cinayet!

Mağusa’da karı-koca kavgası cinayetle bitti.

Olay yerinde elde edinilen bilgilere göre, İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 10.45 sıralarında meydana gelen olayda Özgür Okumuş ile eşi Burcu Okumuş bir cafede otururken tartışmaya başladılar.

Tartışma sürerken dışarı çıkan eşini takip eden Özgür Okumuş karısını 6 bıçak darbesiyle öldürdü. Daha sonra kendisini göğüs kafesinden bıçaklayan Özgür Okumuş bir taksi tarafından Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede hemen müdahale edilen Özgür Okumuş’un hayata döndürüldüğü ancak hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Topal, Burcu Okumuş’un vücudunda 3’ü kalp kısmında biri de boyunda olmak üzere toplamda 6 bıçak darbesi tespit ettiklerini, hastaneye geldiğinde hayat belirtisi bulunmayan Burcu Okumuş’a müdahalede bulunduklarını ancak hayata döndüremediklerini söyledi.

Topal, diğer yandan Özgür Okumuş'un göğüs kafesinde bir bıçak izi bulunduğunu, buraya müdahale ettiklerini şu anda hayatta olduğunu ancak hayati tehlikenin sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan suç aleti yeşil saplı bıçak olay mahallinde bulundu. İşletmenin dışından ve yol üzerinde ise bir çok yerde kan izi bulunuyor. Olay Yeri İnceleme ekipleri de olay yerince incelemelerini sürdürüyor.

Fotoğraflar: Gamze Pir Baykur