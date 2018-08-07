Lute, taahhütten fazlasını bekliyor iddiası

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili geçici olarak görevlendirdiği Jane Hole Lute’un, taraflardan taahhütten daha fazlasını beklediği iddia edildi.



Politis gazetesi, “Taahhüt Yeterli Değil… Lute Guterres Çerçevesiyle İlgili Liderlerin Anlaşmasını Bekliyor” başlıklarıyla verdiği haberinde, Lute’un, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le yaptığı görüşmede belirttiği üzere, BM Genel Sekreteri’nin, (liderlerden) sürecin yeniden ilerlemesi için Guterres çerçevesi temelinde tartışacaklarına dair bir taahhütten fazlasını beklediğini savundu.



Kıbrıs Rum tarafının; Guterres, Anastasiadis ve Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı arasında üçlü görüşme yapılmasına hazır olduğunu beyan ettiğine işaret eden gazete, bu yönde liderlerin beklentilerine ilişkin iddialara yer verdi.



Kaynaklara göre, Lute’un, Kıbrıs Rum tarafının, sürecin Crans Montana’da kaldığı yerden devam edeceğine dair tezini yorumlarken, bunun yeterli olmadığını Anastasiadis’e söylediğini aktaran gazete, bir diğer değişle, Lute’un, sürecin çöküşünün ardından Guterres’in birçok kez verdiği mesajı tekrarladığını belirtti.



Gazete, Genel Sekreter Guterres’in, Kıbrıs sorununa yeniden müdahil olmak için iki toplum arasında ve Guterres çerçevesinin altı noktasında da anlaşmazlıklar arasında nasıl köprü kurulacağı konusunda belirli bir şekilde bir anlaşma olmasını beklediğini iddia etti.



Kıbrıs Rum tarafının, iyi niyet misyonu aracılığıyla, Akıncı ile bir görüşme ayarlanmasını istediğini öne süren gazete, ancak Kıbrıs Türk tarafının böyle bir şey için istekli görünmediğini savundu.



Gazete Kıbrıs’taki BM yetkililerinin de, atılacak adımlarla ilgili çalışmalarda yetkinin Guterres’te olduğunu düşündüklerini belirten gazete, Guterres’in bunu (yetkiyi) Lute’un ellerine bıraktığını savundu.



Anastasiadis, aracılık yapılmasını istediğinde, Lute’un, bunun, yetkileri arasında bulunmadığını; kendisinin, sadece durum tanısı yapma ve izlenimlerini Guterres’e aktarmaktan sorumlu olduğunu belirttiğini aktaran gazete, liderler Guterres’in önerileri üzerinde ortak yaklaşım göstermiş olduğunda ve birlikte BM’ye başvurmuş olduklarında “(bilgi) toplama döneminin” tamamlanmış olarak kabul edileceğini belirtti.



Gazete, Lute’un, Anastasiadis’e, böyle bir uzlaşı olduğu taktirde askında olanların çözülmesine yönelik daha fazla müzakere için zaman fırsatının olacağını belirttiğini iddia etti.



“İNGİLTERE’YE GÖRE EN İYİ ÇÖZÜM İKİ KESİMLİ İKİ TOPLUMLU FEDERASYON”



Öte yandan Alithia gazetesi, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan’ın, Kıbrıs’ı yenden birleştirecek adil ve kalıcı bir çözümü desteklemeye devam ettiği teyidini verdiğini aktardı.



Habere göre Duncan’ın, İngiliz Milletvekili Teresa Viliers’in sorusuna karşılık verdiği yanıtta, İngiltere Hükümetinin, uluslararası kabul gören bir model olan iki kesimli, iki toplumlu federasyonu, hedefe ulaşmada en iyi yöntem olarak görmeye devam ettiğini belirtti.



Gazete Duncan’ın, enerji konularında ise Kıbrıs Cumhuriyeti’ne desteğini belirttiğini kaydetti.



Haberde İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın, eskiden Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayıp, şimdi İngiltere’de kalan 11 Kıbrıslı Rum göçmenin, “İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ı garantiler ve yabancı ordular olmadan özgür ve yeniden birleşmiş bir Kıbrıs için çalışmaya çağırdığı” bir mektuba yanıt verdiği belirtildi.



Habere göre Bakanlık, çözüm sürecine yönelik desteğini belirtti.