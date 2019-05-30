Limasol Grup ile 80’ler yeniden hayat buldu

Limasol Türk Kooperatif Bankası 80. yılını kutlamaya devam ediyor. Kutlamalar kapsamında Girne Colony Otel Misty Bar’da 80’ler partisi düzenlendi. Partiye, Limasol Bankası üst yönetimi ile personelin yanı sıra, Limasol Sigorta, Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu, Limasol Finans ve Limasol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yöneticileri ve personeli katıldı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen partinin açılış konuşmasını Limasol Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu yaptı. Yoğurtcuoğlu bankanın 80 yıl önce faaliyete geçtiğini, 80 yıllık geçmişin gururunu hep birlikte yaşamakta olduklarını dile getirdi ve bankanın bugünlere gelmesini sağlayan bu süre zarfında emeği geçen tüm personele, yöneticilere, değerli müşteri ve hissedarlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, Kıbrıs Türkü’nün en köklü kuruluşları arasında yer alan Limasol Bankası’nın 80. yılında olduğunu ve 80’ler partisini bu amaçla düzenlediklerini belirtti.

Gecede tüm katılımcılar 1980’li yıllara özel konsept kıyafetler giyip; 80’li yılların eğlenceli yarışması Evet/Hayır oynanıp gece renklendirilerek; eğlenceli gece 1980’li yıllara ait Türkçe ve yabancı şarkılar eşliğinde coşkulu şekilde noktalandı.