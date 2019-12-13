Lefkoşa'da ani ölüm!
Lefkoşa'da dün saat 12:30 sıralarında, 46 yaşındaki Göksel İnal, aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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Lefkoşa'da dün saat 12:30 sıralarında, 46 yaşındaki Göksel İnal, aniden rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı İnal .Acil Servis'de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polisin olayla iligli soruşturması devam ediyor.
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Etiketler : Polis Basın Bülteni, ölüm
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