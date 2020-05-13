‘KREDİ KARTI SAHTEKARLIĞI’

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ile kardeşi H.S ve A.S.M, Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri tarafından tutuklandı: Sahtekarlıkla 214 bin 230 TL ve 417 bin 610 TL çekiliş yapıldı.

Soruşturmayı yürüten Polis Çavuşu Ersan Yaran mahkemede tespitlerini ve iddiaları detaylı anlattı.

Bafra’da faaliyet gösteren ve direktörlüğünü Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun yaptığı “Senmar Trading Ltd.” isimli iş yerinde 2018-2019 yılları içerisinde pos cihazları ile yurt dışında bulunan kişilere ait kredi kartları bilgilerinin yetkisiz kullanılarak mail order sistemi ve internet bankacılığı yoluyla 214 bin 230 TL para çekildi.

5-22 Ekim 2019 tarihleri arasında Bağlıköy’de bir işletmenin pos cihazlarından mail order yöntemi kullanılmak suretiyle yurt dışında oldukları bilinen yabancı uyruklu şahıslara ait çalıntı veya bilgileri kopyalanmış kredi kartları bilgileri ile 417 bin 610 TL tutarında çekiliş yapıldığı tespit edildi

M.S.G polise verdiği gönüllü ifadesinde Mağusa’da “Ahmet” isimli birisiyle ve Rum vatandaşı “Pavlos” isimli bir şahısla Göçmenköy Eziç’te buluşarak mail order yapma hususunda ağır bir cürüm işlemek kastıyla gizli ittifak yapıldığını itiraf etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında Mağusa’da “Ahmet” isimli şahsın zanlı A.S.M, Rum vatandaşı “Pavlos” isimli şahsın ise P.C isimli şahıslar olduklarının tespit edildi.

M.S.G ile A.S’nin 2019 yılı Aralık ayında Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde teminata bağlandı, tutuksuz yargılanıyor. P.C ise Ercan Havaalanı’ndan yurt dışına çıkış yaptı. “Aranan şahıs” ilan edildi.

Gizli ittifak meselesinde zanlı A.S.M’den emare alınan cep telefonunda yapılan incelemede zanlı A.S.M’nin zanlı Ahmet Sennaroğlu ile suça ilişkin bazı “Whatsapp” görüşmelerinin olduğu tespit edildi.

Kart hamilleri tarafından söz konusu iş yerinde alışveriş yapılmadığı halde alışveriş yapılmış gibi gösterilmek suretiyle konu şahısların hesaplarından Türkiye İş Bankası pos cihazından 72 adet işleme karşılık 68 bin 576. 03 TL ve TC Ziraat Bankası’na ait banka sisteminden 88 adet işleme ilişkin toplam 145 bin 654 TL mail order yapıldığını genel toplamda 214 bin 230.03 TL para çekildiği tespit edildi.

Konya Cumhuriyet Savcılığı’ndan KKTC İçişleri Bakanlığı ve KKTC Başsavcılığı kanalıyla alınan şikayetçi ifadesine göre; Türkiye’de Yapı Kredi Bankası müşterisi Yaşar Tunç’un kredi kartından 8 Ekim 2018 tarihinde Senmar Traiding Ltd. isimli işyerinin, bilgisi ve izni dışında Bin TL çekiliş yapıldı.

Zanlı Ahmet Sennaroğlu’nun ise “Dolandırıldık. Bankayla iletişim içerisinde tüm chargebackleri ödedim. Bu işlemler entegre sistemle uzaktan müşteriler tarafından yapılırdı. Ben nasıl sahtekarlık yapayım” dedi.

YENİDÜZEN- ÖZEL

Bafra’da faaliyet gösteren ve direktörlüğünü Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun yaptığı “Senmar Trading Ltd.” isimli iş yerinde 2018-2019 yılları içerisinde pos cihazları ile yurt dışında bulunan kişilere ait kredi kartları bilgilerinin yetkisiz kullanılarak mail order sistemi ve internet bankacılığı yoluyla 214 bin 230 TL para çekilmek suretiyle sahte belge düzenlenip tedavüle sürüldüğü ve sahtekarlıkla para temin edildiği iddia edildi. Polis iddiayı mahkemeye taşıdı, aralarında Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun da bulunduğu 3 kişiyi tutukladı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Senmar Trading Ltd. Direktörü olan Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, konu şirketin sekreteri olan H.S ve A.S.M tutuklandı. “Sahte belge düzenleme”, “Sahtelenmiş belgeyi tedavüle sürme”, “Sahtekarlıkla para temini” ve “Başkasının kimliğine bürünme” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Ahmet Sennaroğlu ile diğer zanlılar aleyhinde 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Lefke’deki soruşturma İskele’ye uzandı

Meselenin soruşturmasını yürüten Polis Çavuşu Ersan Yaran, zanlı Ahmet Sennaroğlu ile diğer iki znalının 2018-2019 yılları içerisinde Bafra’da meydana gelen “Sahte belge düzenleme”, “Sahtelenmiş belgeyi tedavüle sürme”, “Sahtekarlıkla para temini” ve “Başkasının kimliğine bürünme” suçlarından methalder olduklarını belirtti.

5-22 Ekim 2019 tarihleri arasında Bağlıköy’de bir işletmenin pos cihazlarından mail order yöntemi kullanılmak suretiyle yurt dışında oldukları bilinen yabancı uyruklu şahıslara ait çalıntı veya bilgileri kopyalanmış kredi kartları bilgileri ile 417 bin 610 TL tutarında çekiliş yapıldığı tespit edildiğini ifade eden Yaran, M.S.G ile A.S aleyhinde yasal işleme gidildiğini söyledi.

Yaran, Lefke’deki meselede zanlı konumunda bulunan M.S.G’nin polise verdiği gönüllü ifadesinde Mağusa’da “Ahmet” isimli birisiyle ve Rum vatandaşı “Pavlos” isimli bir şahısla Göçmenköy Eziç’te buluşarak mail order yapma hususunda ağır bir cürüm işlemek kastıyla gizli ittifak yapıldığını itiraf ettiğini belirterek, yürütülen soruşturma kapsamında Mağusa’da “Ahmet” isimli şahsın zanlı A.S.M, Rum vatandaşı “Pavlos” isimli şahsın ise P.C isimli şahıslar olduklarının tespit edildiğini açıkladı. M.S.G ile A.S’nin 2019 yılı Aralık ayında Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde teminata bağlandıklarını belirten Yaran, P.C’nin ise Ercan Havaalanından yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilerek “aranan şahıs” ilan edildiğini kaydetti.

Zanlı Ahmet Sennaroğlu’na ait evraklar zanlı A.S.M’nin aracında bulundu

Polis Çavuşu Ersan Yaran, ağır bir cürüm işlemek için gizli ittifak meselesi ile ilgili olarak 19 Aralık 2019 tarihinde zanlı A.S.M’nin kullanımındaki araçta arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada 4 adet cep telefonu ve mesele ile alakalı olabileceği düşünülen bazı evraklar bulunduğunu belirten Yaran, bu evraklar içerisinde bulunan biri Türkiye İş Bankası, diğeri ise TC Ziraat Bankasına ait hesap ekstrelerinin zanlı Ahmet Sennaroğlu’nun direktörü, zanlı H.S’nin ise sekreteri olduğu Senmar Traiding Ltd.’ye ait olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Yaran, yine ekstrelerle birlikte müsvette olarak değerlendirilen kağıtlar üzerinde rakamlardan oluşan parasal hesaplamaların olduğunu ve chargeback notlarının yazılı olduğunun tespit edildiğini belirterek, bu hususta zanlı A.S.M’den yasal ihtar tahdında izahat istenildiğinde söz konusu evrakların arkadaşı olan zanlı Ahmet Sennaroğlu’na ait olduğunu söylediğini açıkladı.

“Whatsapp” görüşmeleri bulundu

Lefkoşa’da meydana gelen ağır bir cürüm işlemek için gizli ittifak meselesinde zanlı A.S.M’den emare alınan cep telefonunda ilk nazarda yapılan incelemede zanlı A.S.M’nin zanlı Ahmet Sennaroğlu ile suça ilişkin bazı “Whatsapp” görüşmelerinin olduğunun tespit edildiğini ifade eden Polis Çavuşu Ersan Yaran, bu yazışmalarla ilgili yasal ihtar tahdında izahat istendiği zaman zanlı A.S.M’nin genel olarak suç işlemediğini P.C’ye aracılık ettiğini beyan ettiğini söyledi.

Yaran, hesap ekstreleri ile ilgili bankalarla yapılan yazışmalar ve temin edilen ifadeler neticesinde Türkiye’de ve 3. ülkelerde bulunan kişilerin kredi kartları bilgilerinin Senmar Traiding Ltd.’de yetkisiz olarak kullanıldığını, mail order sistemi ve internet bankacılığı yoluyla kart hamilleri tarafından söz konusu iş yerinde alışveriş yapılmadığı halde alışveriş yapılmış gibi gösterilmek suretiyle konu şahısların hesaplarından Türkiye İş Bankası pos cihazından 72 adet işleme karşılık 68 bin 576. 03 TL ve TC Ziraat Bankası’na ait banka sisteminden 88 adet işleme ilişkin toplam 145 bin 654 TL mail order yapıldığını genel toplamda 214 bin 230.03 TL para çekildiğinin tespit edildiği açıkladı. Yaran, ayrıca tüm bu işlemlere kart hamillerinin itirazı üzerine chargeback olarak bankalar tarafından itiraza konu olan tüm meblağları geri iade edildiğinin tespit edildiğini belirtti. Meselenin soruşturması esnasında Konya Cumhuriyet Savcılığından KKTC İçişleri Bakanlığı ve KKTC Başsavcılığı kanalıyla alınan şikayetçi ifadesinde Türkiye’de Yapı Kredi Bankası müşterisi Yaşar Tunç’un kredi kartının 8 Ekim 2018 tarihinde Senmar Traiding Ltd. isimli işyerinin, bilgisi ve izni dışında Bin TL çekiliş yapılmak suretiyle kullanıldığını belirten Yaran, Yaşar Tunç isimli müştekinin davacı ve şikayetçi olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Zanlı Ahmet Sennaroğlu, polise “Dolandırıldık” dedi

Polis Çavuşu Ersan Yaran, zanlı Ahmet Sennaroğlu’nun 11 Mayıs 2020 tarihinde Büyükkonuk Belediyesi’nde tespit edilerek yasal ihtar tahdında izahat istenildiğini, zanlı Ahmet Sennaroğlu’nun ise “Dolandırıldık. Bankayla iletişim içerisinde tüm chargebackleri ödedim. Bu işlemler entegre sistemle uzaktan müşteriler tarafından yapılırdı. Ben nasıl sahtekarlık yapayım” dediğini açıkladı. Zanlı H.S’nin ise off lience işyerinde tespit edildiğini ifade eden Yaran, yasal ihtar tahdında izahat istenildiğinde “Mail order işlemlerini postan ben de yapardım, abim de yapardı. Sonra chargebackler gelmeye başladı” dediğini söyledi.

Emareler toplandı

Polis Çavuşu, zanlı Ahmet Sennaroğlu ait iş yerinde arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada 3 naylon poşet fiş ve kasa fişlerinin, 2 adet TC İş Bankası Pos cihazının, 1 adet banka dekontu ve transfer bilgilerinin bulunduğu evrakın emare alındığını açıkladı. Yaran, ayrıca zanlı Ahmet Sennaroğlu’nun kullanımındaki kiralık araçta yapılan aramada ise 3 adet TC İş Bankası’na ait pos cihazı bulunduğunu ve emare alındığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ve birçok tanık ifadesinin alınacağını belirten Yaran, zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Seran Bensen, zanlı Ahmet Sennaroğlu ve diğer 2 zanlının tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Haberin duyulmasının ardından yazılı bir açıklama yapan Polis Basın Subaylığı’nden şu bilgile paylaşılmıştı.

2018 ve 2019 yılları içerisinde, Bafra’da faaliyet gösteren Senmar Trading Ltd. isimli iş yerinde işletmeye tahsisli pos cihazları ile yurtdışında bulunan şahıslara ait kredi kartı bilgileri yetkisiz olarak kullanmak suretiyle, mail order sistemi ve internet bankacılığı yoluyla, kart hamilleri tarafından söz konusu iş yerinden alışveriş yapılmadığı halde, alışveriş yapılmış gibi gösterilip, konu şahısların hesaplarından pos cihazı kullanarak 160 adet işleme ilişkin toplam 214.230,03 TL para çekilmek suretiyle sahte belge düzenlenip, sahtekarlıkla para temin edildiği tespit edilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında A.S.(E-35), H.S.(E-31) ve A.B.S.(E-44) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.