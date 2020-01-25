Kolej heyecanı başladı 

Devrim DEMİR

Kolej Giriş Sınavları’nın (KGS), 2019-2020 öğretim yılı 1. basamağı dün gerçekleşti.

Dün ilk basamağı yapılan Koleje Giriş Sınavı’nda okul önlerinde her yıl olduğu gibi manzara yine değişmedi. Aileler de çocukları ile aynı heyecanı yaşadı.

Yaklaşık bin 964 öğrencinin katıldığı sınav, Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi olmak üzere 8 sınav merkezinde iki oturumda gerçekleştirildi.

Demir parmaklıklar arasında heyecanlarını paylaştılar…

Çocuklar dün ilk oturumun ardından verilen 30 dakikalık molada ailelerin yanına koştu. Demir parmaklıklar arasında velileriyle buluşan çocuklar sınav heyecanını paylaştı.

Aileler, yıllardır değişmeyen sisteme sitem etti. Çocuklar sınıflarda, veliler ise dışarıda beklerken ter döktü.

Veliler çocukları kadar heyecanlıydı …

Mine Aygüner: “Çok heyecanlıyız”

“Dersane-Etüt çok çalıştık. Çocuklarımız kadar da heyecanlıyız. Bu sene çok yorulduk, amacımız başarılı olmaları. Önemli olan kendine olan güveni her zaman çocuğumun yanındayım.”

Haziran ayında 2. Basamak yapılacak…

Kolej Giriş Sınavları’nın 2’nci basamak sınavı (KGS-2) 6 Haziran Cumartesi yapılacak. Öğrenciler, bu iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda (%50 KGS-1 + %50 KGS-2) elde ettikleri Kolej Giriş Puanı’na ve oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2020-2021 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edebilecek.

Ayten Kıbrıslı: “Yarış için sınava sokmadım ona güveniyorum”

“Dershaneye gidiyoruz ve hiçbir şekilde zorlamadım. Amacımız kolej sınavı değil, girip kendini denemesini çok istedim. Kolej sınavları çocukların yarış için görüleceği bir yol değildir, ama bütün çocuklar bu duygu yaşamalı. Evde hiç çalışma yapmadık, bugün göstereceği performansla çocuğumu değerlendirmeyeceğim. Önemli olan burada o mutluluğu o heyecanı yaşaması. Hafta sonları ek bir çalışma yapmadık bu sınav için. Başarılı olmasını dilerim.”

Gamze Eyi: “Deneyip kendini tanımasını isterim”

“Etüt’e giderek takviye aldık. Psikolojik baskı asla yapmadık. Kolej sınavına girerek, kendini denemesini istedim. Bu deneyim sayesinde kendini tanımasını istiyorum. Tüm çocukların başarılı olmasını dilerim.”

Rena Gül: “Torunum kadar heyecanlıyım”

“Torunum için buradayım. Annesi ile geldim, aynı heyecanı yaşıyoruz. Sabah uyandığı zaman sınava gireceği için çok heyecanlı olduğunu bize anlattı. Çok çalıştı, dilerim istediği gibi bir sonuç elde eder.“