Kış günü evsiz kaldılar

BARANİ AİLESİ: “Evimiz yıkıldı, üstümüzdekiler ile sokakta kaldık. Kimse gelip yüzümüze bakmadı, tek istediğimiz bize uzanacak bir yardım eli. Çaresizce sadece gelecek olan bir yardımı dört gözle bekliyoruz.”

YÖNCÜ AİLESİ: “Ben 75 yaşındayım geceyi arabada geçirdim. Eşim şeker hastası olay yaşandı önce hastaneye kaldırıldı sonra kızımın evine gitti. Evin tavanı yapılana kadar da gidecek bir yerimiz yok arabada yatıp kalkacağım.”

YIKILMAYA YÜZ TUTMUŞ YÜZLERCE EV VAR… YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, Ay Yıldız Mahalle Muhtarı ile bir araya gelerek bir şeyler yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Gültekin, Çağlayan ve Surlariçinde yıkılmaya yüz tutmuş yüzlerce ev olduğuna dikkat çekti.

AZİMLİ: “ÖZELLİĞİNİ KAYBETMEMEK ŞARTI İLE İZİN VAR”… Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli, Eski Eser niteliği taşıyan evlerde gerekli izinler alındıktan sonra, özelliğini kaybetmemek şartı ile tadilat yapılabileceğini kaydetti.

Devrim DEMİR

Lefkoşa Çağlayan bölgesinde önceki gün iki katlı evin çökerek yerle bir olmasının ardından, aileler dün yaralarını sarmaya başladı.

Yıkılma esnasında, Barani ailesinin damı dip komşuları 75 yaşındaki İsak Yöncü’nün evinin üzerine çöktü. Çökme sonucu Yöncü’nün evinin oturma odası da kullanılmaz hale geldi.

Lefkoşa Türk Belediyesi, dün sabah saatlerinden itibaren bölgede geniş güvenlik önlemi alarak enkazı kaldırdı.

Evleri yıkılmadan saniyeler önce kendilerini sokağa zor atan Barani ailesi, dün çaresizce enkazın kaldırılışını izledi. Maddi durumları iyi olmayan aile, senelerce yıkılmaya yüz tutmuş evde yaşam mücadelesi vermeye çalıştı, ev Eski Eser olduğu için her hangi bir tamiratta yapamadı.

Yıkılma anında Barani ailesinin kaldığı evin damının evinin üzerine çökmesi sonucu oturma odası yıkılan 75 yaşındaki İsak Yöncü’nün durumu da farklı değil. Eşi şeker hastası olan ve yıkılma anında fenalaşan Yöncü’nün eşi geceyi hastanede ardından da evladının evinde geçirirken, İsak Yöncü arabada uyuduğunu ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan bölgedeki vatandaşlar ise Çağlayan ve Surlariçinde birçok evin yıkılmaya yüz tuttuğunu içinde ailelerin yaşadığını evlerin Eski Eser olduğu için kimsenin tadilat yapma şansı olmadığını iddia etti.

Kerpiç evin yıkılmasının ardından polis tarafından bilgilendirilen Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin’de olay yerinde bir çok inceleme yaptıklarını mahalle muhtarı ile bir araya gelerek mağdur olan aileler için bir şeyler yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

“Hiç kimse gelip halimizi sormadı”

YENİDÜZEN’e konuşan Dilek ve Ufuk Barani hiç kimsenin durumlarını sormadığını geceyi komşuda geçirdiklerini anlattı. 4 çocuk ile üstlerindeki kıyafetlerle sokakta kalan ailenin durumu maddi olarak iyi olmadığı için ne kiraya çıkabiliyor ne de ev satın alabiliyor.

Gözü yaşlı kadın Dilek Barani, “Dün geceyi komşuda geçirdik, hiç kimse gelip halimizi sormadı. Devletten bir yardım eli bekliyoruz. Maddi olarak iyi bir durumda değiliz, 15 senedir yıkık bir evde yaşam mücadelesi veriyorduk. Eşyalarımız her şey enkaz altında kaldı. Astım hastası oğlum onun buhar makinesi de yok oldu gitti. Üzerimizde giydiklerimizden başka hiçbir şeyimiz kalmadı, bizim sesimizi duyun devlet bize elini uzatsın” dedi.

“Emekli maaşımızla ev geçindiriyorum”

Uğur Barani ise, yaşadıkları şoku daha atlatamadıklarını eşyalarının her şeyin bir anda yok olduğunu kaydetti.

Barani, “Bu evde senelerimiz geçti. Ev Eski Eser olduğu için kimse tadilata izin vermedi. Eşyalarımız, kıyafetlerimiz ne yazık üzerimizde giydiklerimizden başka hiçbir şeyimiz yok. Maddi durumum kiraya çıkmak için uygun değil, emekli maaşımla ev geçindiriyorum. İki gündür Surlariçi bölgesinde girmediğim sokak kalmadı ev yok, bulamıyorum kiralar ateş pahası. Geçici olarak nerede ne kadar kalırız bilmiyorum ama devlet bizi sokakta bırakmasın. Elimiz kolumuz bağlı, başımızı sokacak bir yer istiyoruz” dedi.

Yöncü: Tanrı’nın bir mucizesi

Barani ailesinin dip komşusu İsak Yöncü’nün evi de yıkılma anında büyük hasar gördü. Yıkılan evin damı, Yöncü’nün evinin oturma odası üzerine çöktü. Yıkılma anında evden son anda eşi ile birlikte tesadüf eseri evden çıktıklarını ve bu olayın yaşandığını ifade eden İsak Yöcü, “Tanrı’nın bir mucizesi” sözlerini kullandı.

“Eşyalarım talan oldu, Belediye damı yapacak”

YENİDÜZEN’e olay anını anlatan 75 yaşındaki İsak Yöncü, 101 yaşındaki komşusuna ekmek almak için evden çıktığı esnada, eşinin de karşı komşuya kahve içmek için evden çıktığını anlattı.

Yöncü, “Her şey aniden gelişti, ben köşeyi dönmedim eşim daha evden bir iki adım attı sadece bir gürültü duyduk. Eşim şeker hastası bayıldı, hastaneye kaldırdılar. Yıkılan kerpiç evin damı bizim evin oturma odasını yıktı. Odada bütün eşyalarımız kullanılmaz hale geldi. Bizi Tanrı korudu, bütün günümüz o odada geçiyordu. Lefkoşa Türk Belediyesi geldi, ölçtü çatıyı yapacaklarını söylediler. Ben geceyi arabada geçirdim, çatım yapılana kadar da arabada kalacağım. Bölgede çok ev Eski Eser olduğu için kimse dokunamıyor, tadilat yapamıyor” dedi.

Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin:

“Bölgede yüzlerce benzer ev var”

YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, bölgede benzer durumda yüzlerce ev olduğunu, Eski Eser olduğu için onların müdahale edebildiğini, evlerin kalınmayacak olması durumunda ise evin boşaltıldığını kaydetti.

Kaymakamlığın bilgisine gelen şikâyetlerin değerlendirildiğini ifade eden Gültekin, Eski Eser nitelikli evleri ilgili yerlere bildirdiklerini belirterek, önceki gün yaşanan olayın ardından bölgeye gittiklerini belirtti.

“Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz”

Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, Ay Yıldız Mahallesi Muhtarı Ayla Talik ile görüşme yaparak bir şeyler yapmaya çalıştıklarını belirterek, “Yıkılma olayının hemen ardından polis bana ulaştı ve olay yerine gidip incelemelerde bulunduk. Çok üzücü bir olay yaşandı. Bölgede benzer yüzlerce ev var, bu bölge için politika belirlenmeli ve rehabilite edilmelidir. Bilgimize gelen evlerle ilgili gerekli yerlere bildirimler yapıyoruz” dedi.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli:

“Özelliğini kaybetmemek şartı ile tadilat yapılabilir”

YENİDÜZEN’e konuşan Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli, Çağlayan bölgesinde yıkılan kerpiç ev ile ilgili gerekli incelemelerin devam ettiğini söyledi. Azimli, birçok eski eser nitelikli evin kullanıldığını, tadilat durumunda ilgili raporların hazırlanarak projelenip incelendiğini kaydetti.

Azimli, Eski Eser niteliği bulunan evlerin özelliğini kaybetmemek şartı ile gerekli izinler alınarak tadilat yapılabileceğini de ifade etti.