Adıyaman Adalet Sarayı, Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İsias Otel davasının ikinci duruşmasında mahkeme ara kararı açıkladı.

Tutuklu bulunan sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz yargılanan 8 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi.

Ayrıca yeni bir bilirkişi raporu emri veren mahkeme davayı 12 Haziran 2024 saat 9:00’a erteledi.

Kararın ardından açıklama yapan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, “Ara kararlar genel itibariyle öngörülerimize uygun şekilde çıktı” dedi.

Tutukluların, tutukluluk hallerinin devamına karar verildiğine işaret eden Esendaoğlı, “Her şeyden önemlisi Gazi Üniversitesi’nden gelen bilirkişi raporundaki tartışma ve eleştiriler üzerine farklı bir üniversitede, yeni bir bilirkişi raporu düzenlenmesine karar verildi” ifadelerini kullandı.

Davanın 12 Haziran’a ertelendiğini ancak yeni bilirkişi raporunun söz konusu tarihe yetişmesinin düşük bir ihtimal olduğunu belirten Esendağlı, 12 Haziran’daki davada diğer işlemlerin devamıyla ilgili bir duruşma yapılacağını belirtti.

Esendağlı son olarak “Bu kararlar, öngörümüz dahilinde olan kararlardı” dedi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya:

“Ellerinde hiçbir şey kalmadı, kazanamayacaklar!”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ise ara kararın ardından yaptığı açıklamasında, “Evet, sürpriz bir karar olmadı ama belirtmek isteriz ki biz bu mücadeleye devam edeceğiz. Sanık avukatlarının elinde hiçbir şey yok. Aldığımız raporlarla gerçekler göz önünde” dedi.

Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ellerinde hiçbir şey kalmadı. Kazanamayacaklar. Çocuklarımızı öldürdüler, bunun cezasını çekecekler. İstedikleri kadar konuşsunlar gerçekler raporlarla ortadadır. Kıbrıs olarak, destekçilerimizle bu davadan emsal kararı çıkartacağız. Bizi yıpratamazlar, yıldıramazlar. Davamızın peşinde olacağız, burada olacağız.”