Tutukluluk halleri devam edecek, yeni bilirkişi raporu temin edilecek
Adıyaman Adalet Sarayı, Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İsias Otel davasının ikinci duruşmasında mahkeme ara kararı açıkladı.
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Serap ŞAHİN (Adıyaman)
Adıyaman Adalet Sarayı, Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İsias Otel davasının ikinci duruşmasında mahkeme ara kararı açıkladı.
Tutuklu bulunan sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz yargılanan 8 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi.
Ayrıca yeni bir bilirkişi raporu emri veren mahkeme davayı 12 Haziran 2024 saat 9:00’a erteledi.
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Etiketler : dava, deprem, isias otel