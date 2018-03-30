Kayıp Apostolidis aranıyor
Solomos Apostolidis’in Bostancı geçiş noktası üzerinden Kıbrıs’ın kuzeyine geçiş yaptığı ve sonrasında kendisinden haber alınmadığı bildirildi
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Kıbrıs’ın güneyinde yaşayan Solomos Apostolidis’in (E-65), önceki gün saat 11:30 sıralarında, kullanımında bulunan MET 470 plakalı araç ile Bostancı geçiş noktası üzerinden Kıbrıs’ın kuzeyine geçiş yaptığı ve sonrasında kendisinden haber alınmadığı bildirildi
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Etiketler : bostancı, Solomos Apostolidis
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