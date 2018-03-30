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Kayıp Apostolidis aranıyor

Kayıp Apostolidis aranıyor

Solomos Apostolidis’in  Bostancı geçiş noktası üzerinden Kıbrıs’ın kuzeyine geçiş yaptığı ve sonrasında  kendisinden haber alınmadığı bildirildi

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Kıbrıs’ın güneyinde yaşayan Solomos Apostolidis’in  (E-65), önceki gün  saat 11:30 sıralarında, kullanımında bulunan MET 470 plakalı araç ile Bostancı geçiş noktası üzerinden Kıbrıs’ın kuzeyine geçiş yaptığı ve sonrasında  kendisinden haber alınmadığı bildirildi

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