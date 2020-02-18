Kavala için yeniden gözaltı kararı

Gezi davasından tahliye edilen Osman Kavala için bu kez darbe soruşturmasından gözaltı kararı çıkartıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca 'Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs' suçlamasıyla Kaval hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.