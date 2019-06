"Kaçağın nedeni fiyat farkı"

Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine ‘kaçak’ yollarla geçirilen etler, sağlığımızı tehdit eder boyuta ulaştı.

Polis ekipleri Ocak ayından bugüne kadar, 6 aylık sürede 6 bin 205 kg ‘kaçak et’ ele geçirerek, imha etti.

Aynı dönemde 241 kg tavuk eti ile 58 kg deniz ürünü de tespit edildi.

Hijyen ve denetimden yoksun bir şekilde piyasaya sürülmek üzereyken tespit edilen etler, sağlıkta yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Özellikle arda arta ve yüksek miktarlarda ele geçirilen kaçak etlerin Kıbrıs’ın kuzeyine geçirilmesine, kuzey ile güneyi arasında et fiyatlarındaki farkın mı neden olduğu sorusu da akıllara geldi.

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, kaçak etin her geçen gün daha da ciddi boyuta ulaştığını belirtti, “Biz yalnızca polis tarafından yakalananları biliyoruz. Bir de sağlıksız koşulda ülkeye geçip, yakalanmayanlar var” dedi.

Akbıçak, kaçak etin kuzey ve güney arasındaki et fiyatlarındaki farktan dolayı tetiklendiğini ifade etti.

Fiyat farkı…

Kuzey-güney arasında et fiyatlarını da karşılaştıran Akbıçak, şu anda güneyde 6.5 Euro’dan satışa sunulan kuzu etinin kuzeydeki fiyatının 77-80 TL arasında değiştiğini, marketlerde ise 90 TL’yi bulduğunu aktardı.

Akbıçak, dana etindeki fiyatların bazı yerlerde hemen hemen aynı olduğunu ancak ithal dana etin kilosunun kuzeye göre 10 TL daha ucuz olduğunu belirtti.

Kuzeyde kilosu 58 TL’den satılan dana etinin, bazı marketlerde 70 TL’ye kadar çıkabildiğini ifade eden Akbıçak, güneyde ise bu fiyatın 45 TL olduğunu sözlerine ekledi.

Kuraklık, hayvan hastalıkları ve girdi maliyetlerindeki yükseklikten dolayı ülkedeki hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan sayısında düşüş yaşandığını da dile getiren Akbıçak, piyasadaki arz ve talebin birbirini karşılayamadığını aktardı.

Akbıçak, Kıbrıs’ın güneyine gerek yerli gerekse ithal et fiyatlarının kuzeye göre düşük olmasından dolayı ‘çekim gücü’ oluştuğunu da ifade etti.

“İthal etin önü açılmalı”

Öte yandan ivedi şekilde, sağlıklı koşullarda ülkeye ithal etin getirilmesi gerektiğini söyleyen Akbıçak, kaçak etin önüne yalnızca bu şekilde geçilebileceğini savundu.

Akbıçak, böylelikle piyasanın rahatlayabileceğini, sağlıklı ucuz etin raflarda yerini alabileceğini dile getirerek, haksız rekabetin de ortadan kalkabileceğini, bu durum devletin kasasına daha çok para girmesine neden olacağını belirtti.

“Daha önce denendi, başarılı oldu”

2009-2010 yıllarında ithal etin vatandaşa sunulduğunu ve başarılı da olunduğunu söyleyen Akbıçak, “Et ithalatının açılması, hayvancıyı mağdur edecek bir adım olmaz” dedi.

Akbıçak, “İthal et gelirse güneyle eşdeğer ya da birkaç TL yüksek fiyatlarla et satışı yapılabilir” şeklinde konuştu.

Akbıçak, serbest piyasadan ziyade marketlerde reyon başına ödenen yüzdelik nedeniyle marketlerdeki fiyatların daha yüksek olduğunu da aktardı.

6 ayda, 5 operasyon:

Kilo kilo kaçak et!

Geçiş noktasında…

‘Kaçak et’ ile ilgili son operasyon önceki gün gerçekleşti.

Polis, Lefkoşa'da Kermiya geçiş noktasında , A.K’nin (E-37), yönetimindeki araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 89 kg ağırlığında 4 adet kesilmiş kuzu eti bularak, emare olarak almıştı.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın sürdüğü belirtilmişti.

Vadili’de 350 kg

Polis Basın Subaylığı, 30 Mayıs’ta saat 15.00 sıralarında, Vadili'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda gümrüğe beyan edilmemiş et bulunarak el konulduğunu açıklamıştı.

Polis açıklamasına göre, operasyon sonucu F.K.’nin (E-32) iş yerinde gümrüğe beyan edilmemiş 18 adet kesilmiş kuzu eti (toplam 350 kg) bulunarak emare olarak alınmıştı.

Çöp naylonu içerisinde!

18 Mayıs’ta ise bu kez Türkmenköy’de polisin operasyonu sonucu, Kıbrıs'ın güneyinden kuzeye geçirilen, 510 kilo ağırlığında, 12 adet kesilip yüzülmüş kasaplık kuzu ele geçirilmişti.

Kiralık bir araçta uygunsuz şartlarda 510 kilo kaçak et bulunmuştu.

Türkmenköy’de polisin operasyonu sonucu yakalanan kaçak etler, piyasaya sürülmeden ele geçirilmişti.

Polis, baskın sonucu M.A. adlı şahsı, çöp naylonları içerisinde yeni kesilmiş 510 kilo ağırlığında 12 adet kesilip yüzülmüş kasaplık kuzu ile yakalamıştı.

Piyasaya sürülmeden yakalanan kaçak etlere el koyan polis, M.A.’yı tutuklamıştı.

Et, tavuk ve deniz ürünü…

Öte yandan 24 Nisan tarihinde Alsancak ve Haspolat’ta gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda gümrüğe beyan edilmemiş çok miktarda et, tavuk ve deniz ürünü bulunmuştu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Alsancak'ta polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu A.Ç. (E-45)'nin kullanımında bulunan araçta ve iş yerinde yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş, 241 kg tavuk eti, 174 kg kuzu eti, 58 kg deniz ürünleri ile muhtelif gıdalar bulunarak emare olarak alındı. A.Ç hakkında yasal işlem başlatılmıştı.

Aynı gün, saat 16:00 sıralarında ise Haspolat'ta gerçekleştirilen bir diğer operasyonda, E.L. (E-37)'nin kullanımında bulunan araçta gümrüğe beyan edilmemiş, 42 kg sığır eti, 3 kg kuzu eti, 31 kg kıyma, 4,5 kg iç yağ, 1,5 kg ciğer ve 2 adet kuzu kellesi bulunarak emare olarak alınmıştı.

Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan Ö.L. (E-53) tutuklanmıştı.

İlk operasyonda 5 ton

Bu yılın ilk kaçak et operasyonu ise Nisan ayının ilk günlerinde yapılmış, 2 traktör içerisinde 5 ton kaçak et tespit edilmişti.

Kıbrıs’ın güneyinden, kuzeye geçtikleri sırada içerisinde kaçak et olduğu tespit edilen traktörlerin çamura saplanması sonucu, olay yerine polis ekiplerinin geldiğini gören zanlılar iş araçlarını bırakıp, kaçmıştı.

Polis, iki traktörü de emare olarak almıştı.



