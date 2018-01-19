"İyi niyetle" başladılar

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) Genel Sekreterleri başkanlığındaki komiteleri, dörtlü koalisyon görüşmeleri çerçevesinde cumartesi saat 11.00’de CTP Genel Merkezi’nde bir araya gelecek.

Dört siyasi partinin genel başkanları, erken genel seçimin ardından koalisyon arayışları çerçevesinde bugün ilk resmi görüşmeyi yapmıştı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti başkanlarının resmi görüşmeleri başlatma konusunda anlaştığını, yarın sabah genel sekreterlerin başkanlık edeceği üçer kişiden oluşan komitelerin görüşmeye başlayacağını söylemişti.

Koalisyon hükümetine dair 4 partinin genel başkanı ile gerçekleştirilen toplantı az önce sona erdi.

Erhürman:"Bugün itibariyle 4’lü koalisyon için resmi görüşmelere başlamış bulunuyoruz, yarın sabahleyin partilerin genel sekreterlerinin başkanlık edeceği 3’er kişiden oluşacak olan komiteler görüşmeye başlayacak, iyi niyetle çalışmaları şu an kadar yürüttük, bundan sonra da karşılıklı güven içerisinde ve iyi niyetle bir an önce 4’lü koalisyonu kurmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bugün için söyleyebileceğimiz hayırlı olsundan öte bir şey değil, bir süredir zaten gayri resmi olarak görüştüğümüz biliniyor onu için de resmi görüşmelere başladık, hayırlı olsun”

SAAT:12.00

CTP-HP-TDP-DP koalisyon hükümetine dair ilk resmi görüşme CTP Genel Merkez'de gerçekleştiriliyor.

Dört partinin liderleri CTP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor.

CTP Genel Merkez'e ilk gelen TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit oldu. Özyiğit, toplantı sonrası kapsamlı bir açıklama yapılacağını söyledi.



Özyiğit'in ardından, HP Genel Başkanı Kudret Özersay'a CTP Genel Merkezi'ne vardı. Özersay, "Toplumun yararı için bugün bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz"

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş da CTP Genel Merkezi'ne vardı.

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