Haspolat'ta iş kazası
Hyundai Özok Ltd. isimli işyerinin kaporta bölümünde dün spiral makinesi ile çalışan Fikret Engin (E-54), spiral taşının sıkışması neticesinde, makinenin elinden kaçmasıyla sol bacak üzerinde derin kesikler oluşarak ayaklarından ciddi şekilde yaralandı
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Haspolat Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Hyundai Özok Ltd. isimli işyerinin kaporta bölümünde dün spiral (izmirillo) makinesi ile çalışan Fikret Engin (E-54), spiral taşının sıkışması neticesinde, makinenin elinden kaçmasıyla sol bacak üzerinde derin kesikler oluşarak ayaklarından ciddi şekilde yaralandı. Engin, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde kontrol altına alındı.
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Etiketler : polis basın bülteni, iş kazası
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