Güzelyurt'ta çocuklar yeni yılı kutladı

Güzelyurt Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da okullara yönelik yeni yıl şölenleri organize etti.

18-19-20-21 ve 22 Aralık 2017 tarihlerinde beş gün boyunca günde 2 seans olarak Güzelyurt Kapalı Pazar’da gerçekleşen şölende yaklaşık 2500 öğrencinin yararlanma fırsatı buldu.

18 Aralık’ta başlayan organizasyon bugün sona erdi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da düzenlenen seanslara katılarak çocukların eğlencesine ortak oldu. 2018 yılının öncelikle herkese sağlık getirmesini dileyen Özçınar, çocukların derslerinde daha başarılı bir yıl geçirmelerini temenni etti. Öğretmenlerinden ve büyüklerinden saygı ve sevgiyi eksiltmemelerini öğütleyen Özçınar, tüm çocukların yeni yılını kutladı.

Organizasyonda palyaçolar, noel baba ve anneler, cüceler etkinlik süresince çocukları eğlendirdi.

Program kapsamında Mert Balin Hoca’nın eğlenceli fizik deneyleri ile başlayan etkinlikte, Nev Çocuk Fitness sporcularının dans gösterileri, Oytun Andaç’ın ilizyon gösterileri ve çitlembik ablanın balon gösterileri çocukları doyasıya eğlendirdi.

Eğlence çocuklara çeşitli hediyeler verilmesiyle sona erdi.