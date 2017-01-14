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“Güzel Kıbrıs” şanslıları ödüllerini aldı

“Güzel Kıbrıs” şanslıları ödüllerini aldı

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in, “Güzel Kıbrıs” ismini verdiği alan büyük beğeni toplarken, üç kişiye de şans getirdi.

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Kuzey Kıbrıs Turkcell’in, başkent Lefkoşa’da Kıbrıs kültürüne uyumlu olarak yeniden düzenlediği ve “Güzel Kıbrıs” ismini verdiği alan büyük beğeni toplarken, üç kişiye de şans getirdi.

Başbakanlık Kavşağı ya da Sabri Orient Işıkları olarak bilinen Lefkoşa’nın girişindeki düzenlemenin hangi kurum tarafından yürütüldüğünü önceden tahmin eden Nil Candemir, Sirmen İnsel ve Özal Zaifoğlu (vekaleten Serkan Taras) hediye kazandı.
“Sencene.net” sitesine girerek “Güzel Kıbrıs Sokağı’’nın düzenlenmesi sırasında alanda ne yapılacağını doğru tahmin eden üç şanslı isim, noter huzurundaki çekilişin ardından Turkcell T70 akıllı telefonun sahibi oldu.
19 Temmuz - 19 Eylül tarihleri arasında yer alan kampanyaya katılan üç isim, hediyelerini Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkililerinden aldı. Yarışmaya toplam 557 kişi katılarak tahminde bulundu.

 

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