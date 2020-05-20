“GNÇ Talks” yoğun katılım ve ilgiyle takip edildi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusu ve sevgisi ile adanın en büyük gençlik markası GNÇ Kıbrıs ile online söyleşiler düzenlendi.

Üniversitelerden (DAÜ, ODTÜ KKK, UKÜ) değerli eğitimciler ve kendi alanında uzman kişiler sosyal medya platformları üzerinden “GNÇ Talks” söyleşileri ile izleyicilerle canlı yayında buluştu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in gençlik markası GNÇ’nin organize ettiği GNÇ Talks söyleşileri online olarak ve interaktif olarak 4 farklı oturumda gerçekleşti. Dijital dönüşümden kariyer planlarına kadar birçok konunun konuşulduğu GNÇ Talks söyleşileri sonrasında GNÇ Kıbrıs BiP kanalından gönderilen soruya ilk 5 dakika içerisinde doğru cevap veren yüzlerce Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterisi 5GB internet ve 500 dakika gibi iletişim faydalarının sahibi oldu.

‘Eğitim'de Yeni Adaptasyon Süreci’

Etkinliğin açılış oturumunu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Dr. Hayriye Kahveci Özgür ve Elektrik ve Elektronik AR-GE Mühendisi Barış Çağrı Dinç gerçekleştirdi. “Eğitim'de Yeni Adaptasyon Süreci” başlığıyla gerçekleşen oturumda Dr. Hayriye Kahveci Özgür, olağanüstü bir durumdan geçtiğimizi belirterek bunun hayatın her anında bizleri yeni durumlara adapte olmak zorunda bıraktığına değindi. GNÇ Talks söyleşilerinde açılış konuşmasını gerçekleştiren Özgür, ODTÜ KKK olarak Covid-19 sürecini ve evlere kapanma sürecini aktardığı konuşmasında ODTÜ’nün güçlü bir alt yapıya sahip olduğundan ve bu eğitim faaliyetlerini hali hazırda yürüttüklerinden bahsetti. Özgür konuşmasına şöyle devam etti: “Bu süreçte online platformları ve teknolojiyi daha fazla aktif olarak kullanmaya başladık. Açıkça belli oluyor ki önümüzdeki dönemde de bilişim alanı çok daha fazla öne çıkacaktır. “Yeni Normal” yaratılırken bir kez daha bilişimin önemi karşımıza çıktı. Ortaya çıkan yeni durumlara kendini hızlı bir şekilde uyarlayan bireyler de yetiştirmek bu saatten sonra eğitimin yeni bir unsuru haline gelmek durumundadır.”

Oturumda konuşmacı olarak yer alan Elektrik ve Elektronik AR-GE Mühendisi Barış Çağrı Dinç ise konuşmasında ilk olarak ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi (ODTÜ KALTEV) bünyesinde aktif olarak enerji alanında yüksek lisans öğrencisi olarak akademik araştırma yaptığından bahsetti. Covid-19 salgından dolayı yaşadığı süreci aktaran Dinç karantina sürecinin kendisinin iş yapış şeklini etkilemediğini ancak yüz yüze eğitimin olmaması veya laboratuvar ortamında bulunamamanın etkiyi azalttığını söyledi.

Covid-19 için önemli bir adım

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Adalıer de Yeni Dünya ve İlham Veren Mekânsal Tasarımlar oturumunda moderatör olarak yer aldı. Adalıer Covid-19 pandemisinin yoğun bir şekilde insan hayatını etkilediğini aktardı. Uzmanların, bu dönemde var olan fiziki cihazların yetersizliğini fark etmelerine değinen Adalıer, uzmanların yaşama verdikleri önemle birlikte bu çalışmaların da çok değer kazandığını dile getirdi.

Mask Architects Kurucusu Öznur Pınar Çer ise oturumda konuşmacı olarak yer aldı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni birincilikle bitirip geçen yıl kariyeri için İstanbul’dan Almanya’ya giden Öznur Pınar Çer, İtalyan Mimar Danilo Petta ile “Sadece nefes al” ismini verdikleri ve dünyayı kasıp kavuran Covid-19 mücadelesinde büyük öneme sahip bir oksijen makinasından aynı anda iki hastanın yararlanabileceği aparatı tasarladığını aktardı. “I - Breathe Just” ismi verilen aparatın, solunum yolu sorunu olan kişilerde iyileştirme kapasitesini ikiye çıkartmasının hedeflendiğini aktaran Çer, biyomedikal endüstrisi için gönüllü bir proje olarak tasarlanan “I-Breathe-Just” aparatının İtalya Hükümeti'nin koruması altına alındığını söyledi.

‘Yeni Dünya’da Kariyer Yolculuğu’

Üçüncü oturumun moderatörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz üstlenirken Mirora Translations Genel Müdürü ve FIP Lokal Proje Koordinatörü Ali Burak Salman konuşmacı olarak yer aldı. Ali Burak Salman yeni mezun öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Salman öğrencilere önceliklerini iyi belirlemelerini ve yollarını buna göre çizmelerini söyledi. Salman öğrencilere kurdukları hayaller doğrultusunda bir yön çizmeleri ve onun peşinden gitmelerini de aktardı.

‘Değişen Marka İletişimleri’

GNÇ talks söyleşilerinde son olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi, Kurumsal İletişim ve Sosyal Medya Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Raziye Nevzat ve BAL Ajans Direktörü Çağrı Erdoğan yer aldı.

Raziye Nevzat konuşmasında sosyal medyanın ve dijitalin sürekli değişen bir şey olduğunu ifade etti. Nevzat, Covid - 19 sürecinde bazı markaların reklamlarını azaltırken bazılarınınsa iletişimlerini daha fazla artırdığını söyledi. Nevzat, bu süreçte e-ticaretin daha fazla rağbet görmesiyle bu alanda yapılacak yatırımların daha da artacağını belirtti.

BAL Ajans Direktörü Çağrı Erdoğan ise Covid – 19 sürecinde dijital taraftaki tüketici alışkanlıklarına değindiği konuşmasında, özellikle video tüketimlerinin çok fazla artarken televizyon izleme alışkınlarının da dijitale kaydığını belirtti. Erdoğan evlerden çalıştığımız bu dönemde işlerimizi dijitalden ve uzaktan toplantılarla yürüttüğümüze de değindi. Erdoğan konuşmasında birçok firmanın Covid-19 süreci sonrasında da evden çalışmaya devam edeceklerini belirttiklerini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada GNÇ Talks oturumlarının ilerleyen zamanlarda üniversitelerle iş birliği ve değerli öğretim üyelerinin katkılarıyla devam edeceği belirtildi.