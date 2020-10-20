FECİ KAZA: 3 ÖLÜ

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Yılmazköy yakınlarında dün akşam meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi. Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki Electious Vhere’nin yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polisin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

Dün akşam Yılmazköy yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve LDH yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan Electıous VHERE (K-22) yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan Tınashe BVEPFE (E-25) yoğun bakımda müşahede altında, hafif yaralanan Abdullah SADIK ise acil serviste müşahede altında tutuluyor.

Güzelyurt - Lefkoşa anayolunun Yılmazköy yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Fezi kazada ZLZ 634 plakalı araç sürücüsü Elliot KANAFEMA ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Dean MARUFA (E-23) olay yerinde yaşamlarını yitirdiler.

Kazada ikisi ağır olmak üzere biri kadın yaralanan toplam 3 kişi Lefkoş̧a Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Karanlık anayolda bariyerlere çarptı…

Kaza Elliot KANAFEMA (E-) yönetimindeki ZLZ 634 plakalı araç ile Güzelyurt istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Yılmazköy yakınlarında sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpması ile meydana geldi. Çarpmadan yaklaşık 10 dakika sonra ise aynı istikamete doğru, yönetimindeki LA 951 plakalı araç ile seyreden Abdullah SADIK (E-67), kontrolü kaydedip bariyerlere önceden çarpan ZLZ 634 plakalı araca arkadan çarptı. Kaza sonucunda ZLZ 634 plakalı araç sürücüsü Elliot KANAFEMA ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Dean MARUFA (E-23) olay yerinde yaşamlarını yitirdiler.

ZLZ 634 plakalı araç sürücüsü Elliot KANAFEMA ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Dean MARUFA (E-23) olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Kazada ağır yaralanan ZLZ 634 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Electıous VHERE (K-22) ve Tınashe BVEPFE (E-) ile kazada hafif yaralanan LA 951 plakalı araç sürücüsü Abdullah SADIK Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın olduğu bölgede trafik güvenliğinin ve aydınlatmanın olmadığı dikkatlerden kaçmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“20.10.2020 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolunun 14 - 15 kilometreleri arasında, Elliot KANAFEMA (E-) yönetimindeki ZLZ 634 plakalı araç ile Güzelyurt istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Yılmazköy yakınlarında sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpmıştır. Kazanın meydana gelişinden takriben 10 dakika sonra, aynı istikamete doğru, yönetimindeki LA 951 plakalı araç ile seyreden Abdullah SADIK (E-67), kontrolü kaydedip bariyerlere önceden çarpan ZLZ 634 plakalı araca arkadan çarpmıştır. Kaza sonucu, ZLZ 634 plakalı araç sürücüsü Elliot KANAFEMA ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Dean MARUFA (E-23) olay yerinde yaşamlarını yitirmişlerdir. Kazada ağır yaralanan ZLZ 634 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Electıous VHERE (K-22) ve Tınashe BVEPFE (E-) ile kazada hafif yaralanan LA 951 plakalı araç sürücüsü Abdullah SADIK Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır. Kazada ağır yaralanan şahıslar yoğun bakım servisinde, hafif yaralanan şahıs ise acil serviste müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.