Yaralılardan iyi haber

Geçtiğimiz günlerde meydan gelen iki ayrı iş kazasında yaralanan Alihan Kuşçu ve İlhan Yıldız ile Yılmazköy yolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan öğrenci Tınashe Bvepfe’nin genel durumlarının daha iyiye gittiği öğrenildi.

Ağır yaralı olarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alınan yaralıların durumuyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Sonuç Büyük, genel olarak iyiye gidiş gözlemlendiğini kaydetti.

Öğrencinin durumu sevindirdi

Yılmazköy Yakınlarında üç gencin yaşamını yitirdiği korkunç kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki Tınashe Bvepfe’den iyi haber: “Genel durumu iyiye gidiyor”

Yılmazköy yakınlarında 20 Ekim akşamı meydana gelen ve Elliot Simbarashe Kanofema, Dean Marufa ile Electıous Vhere’nin hayatını kaybettiği büyük kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tınashe Bvepfe’nin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Sonuç Büyük, Tınashe Bvepfe’nin tedavisinin hala yoğun bakımda sürdüğünü, buna karşın genel durumunun daha iyiye gittiğini ifade etti. Büyük, yaralı öğrencinin makineden ayrıldığı bilgisini de aktardı.

Kaza geçiren dört gencin tümü de Lefke Avrupa Üniversitesi’nde eğitim görüyordu.

14 metre yüksekten düşmüştü

Asansör vincini kontrol ettiği sırada 14 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Alihan Kuşçu’nun genel durumunun iyiye gittiği, tedavisinin hala yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi.

Dr. Sonuç Büyük, “Kuşçu’nun birkaç güne kadar bağlı olduğu makineden çıkarılması planlanıyor” dedi.

Çatalköy Sanayi Bölgesi’nde 8 Ekim’de meydana gelen iş kazasında 32 yaşındaki Alihan Kuşçu, 14 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanmıştı.

İtfaiye ekipleri tarafından düşmüş olduğu yerden kurtarılarak Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Alihan Kuşçu, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Normal serviste ameliyat olmayı bekliyor

Lefkoşa’da tamir için gittiği evde kullanılmayan 20 metre derinliğindeki kuyu içine düşen 38 yaşındaki inşaat ustası İlhan Yıldız’ın da genel durumunu iyi olduğu belirtildi. Uzun uğraşlar sonucu kuyudan kurtarılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Yıldız’ın normal serviste ameliyat olmayı beklediği kaydedildi.

Şehit Mavili Sokak üzerinde, 25 Ekim’de meydana gelen olayda kuyudan çıkarılarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Yıldız’ın, kaburga ve omurga kemiklerinde kırıklar olduğu akciğerinde ise hasar olduğu gerekçesi ile tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilmişti. Yıldız’ın şu anki durumu ise iyi, normal serviste ameliyat olmayı bekliyor.