Erhürman: "Hızla, sağlık alanındaki eksikliklerimiz giderilmeli"

CTP genel başkanı Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu kararlarının açıklanmasının ardından sosyal medyada "sağlık alanındaki eksikliklerimizin giderilmesine, yoğun bakım kapasitemizin artırılmasına ve Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi dışında bir pandemi hastanesi belirlemeye yoğunlaşalım" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Erhürman, "yeniden açılmayı" mümkün olan en kısa zamanda herkesin arzuladını belirterek, "Daha da önemlisi ekonomimizin buna acil ihtiyacı var. İş insanlarıyla da görüşülsün, mümkün olan azami dayanışma gerçekleştirilsin, bu eksiklikler hızla giderilsin ki bilim insanları diğer koşulların yerine geldiğini tespit ettiğinde bu eksiklikler dolayısıyla daha fazla beklemek zorunda kalmayalım" dedi.

İşte Erhürman'ın açıklaması:

Yeniden "açılma" Bakanlar Kurulu kararıyla ertelendi. Bugünden itibaren hızla, sağlık alanındaki eksikliklerimizin giderilmesine, yoğun bakım kapasitemizin artırılmasına ve Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi dışında bir pandemi hastanesi belirlemeye yoğunlaşalım. Mümkün olan en kısa zamanda yeniden "açılma"yı hepimiz istiyoruz. Daha da önemlisi ekonomimizin buna acil ihtiyacı var. İş insanlarıyla da görüşülsün, mümkün olan azami dayanışma gerçekleştirilsin, bu eksiklikler hızla giderilsin ki bilim insanları diğer koşulların yerine geldiğini tespit ettiğinde bu eksiklikler dolayısıyla daha fazla beklemek zorunda kalmayalım.