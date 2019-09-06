Erhan Erçin, Akıncı'nın özel temsilcisi
Erhan Erçin, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın Özel Temsilcisi olarak görev yapacak.
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Erhan Erçin, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın Özel Temsilcisi olarak görev yapacak.
Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın Diplomasi ve AB Özel Danışmanı olarak görev yapan ve müzakere heyeti üyesi olan Erhan Erçin, bu yılın başında ihtiyaç doğması durumunda yeniden göreve hazır olduğunu belirterek bu görevinden ayrılmıştı.
Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, gelişmekte olan süreci dikkate alarak bugün itibarı ile Erhan Erçin’i Özel Temsilci olarak görevlendirdi.
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Etiketler : Akıncı, kıbrıs sorunu Erhan Erçin
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