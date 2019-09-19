“Durduracak devlet ortada yok!” 

Mağusa’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait betonarme binanın tadilat tamirat işlerine ilişkin Rekabet Kurulu’na takılan ve ‘iptali’ istenen İHALE çıkmaza girdi.

Tel-Za Construction Ltd.’in itirazı sonucunda Rekabet Kurulu’nun yaptığı değerlendirmede, ihaleye ilişkin nihai karar açıklanmış, buna göre ihale süreci geçersiz kılınarak, yeni bir ihale süreci başlatılacağı belirtilmişti.

İhale sürecinin iptaline rağmen çalışmaların hala sürdüğünü iddia eden Tel-Za Construction Ltd. Direktörlerinden Can Zayıf, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada “Kurulun aldığı karar üzerinden 1 hafta geçti fakat devletin hiçbir birimi bu olaya müdahale etmedi” diyerek sitem etti.

Zayıf, Rekabet Kurulu’nun iptal kararına rağmen sürdürülen çalışmaların bedelinin Maliye tarafından nasıl ödeneceğini merak ettiklerini de söyledi.

Hatırlanacağı üzere; Rekabet Kurulu’ndaki değerlendirme süreci devam eden fakat Merkezi İhale Komisyonu tarafından sonuca bağlanarak çalışmaları başlatılan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait, betonarme binanın tamirat tadilat işleri ihalesi için kurul nihai kararını açıklamış, tüm işlemlerin iptal edilmesini isteyerek süreci iptal etmişti. İhale sürecini geçersiz kıldığını açıklayan Rekabet Kurulu, yeni bir ihale süreci başlatılacağını duyurmuştu.

Dava yolunun açık olduğu da belirtilmişti

Rekabet Kurulu’nun resmi internet sitesinde yayımlanan 5 sayfalık kararda, konuya, iddiaların özetine, dosya evrelerine, değerlendirme ve karara yer verilmişti.

Kararda; ihale sürecinin geçersiz olduğuna, bu ihale kapsamında imzalanan kamu ihale sözleşmesinin geçersiz olduğuna, buradan doğan ve doğacak olan tüm hak ve yükümlülüklerin iptal edilmesine ve/veya geri alınmasına, yeni bir ihale süreci başlatılmasına oy birliği ile karar verildiği belirtilmişti.

Bunun yanında kararın bildirildiği tarihten itibaren 75 gün içinde Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava yolunun açık olduğu da belirtilmişti.

Tüm ilgili merciler bilgilendirilmişti

Kararın tüm ilgili mercilere bildirim yapılması amacıyla söz konusu tebligatın; Merkezi İhale Komisyonu’na, Merkezi İhale Komisyonu Üyelerine, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na, tüm ihale katılımcılarına, Bakanlar Kurulu’na, Maliye Bakanlığı’na, İçişleri Bakanlığı’na, Sayıştay Başkanlığı’na ve Başsavcılığa bildirilmesi de yer almıştı.

İhale sürecinin bozulmasıyla, tüm işlemlerin iptal edildiği bu bağlamda, GKK’nın sözleşme üzerinden yaptığı tüm çalışmaların geri alınması gerektiği belirtilirken, bundan sonraki süreçte yapacağı çalışmaların yasa dışı olacağı da iddia edilmişti.

Zayıf: “Bu kararın altına imza koyan herkese tazminat davası açacağım”

Rekabet Kurulu’nun bu ihaleyi beş kez durdurduğunu anımsatan Tel-Za Construction Ltd. Direktörlerinden Can Zayıf, son kararında ise tüm süreci iptal ettiğinin altını çizerek, buna rağmen inşaat sürecinin hala devam ettiğini kaydetti.

Devletin ilgili birimlerini göreve davet eden Zayıf şöyle konuştu:

“Kurulun aldığı karar üzerinden 1 hafta geçti fakat devletin hiçbir birimi bu olaya müdahale etmedi.

Kurul devletin birçok bölümüne bununla ilgili bilgilendirici yazı gönderdi fakat tüm bunlara rağmen iş devam ediyor. Bu noktada devlet nerede? Sadece vatandaşa mı gücü geçiyor? Yarın bu şirketin ödemesi nasıl yapılacak? Tüm süreç durdu ama hala çalışıyorlar, hiç mi ilgilenecek devlet birimi yok?”

Şahıs olarak ben zaten davaya gidiyorum ama devlet nerede? Avukatlarımız davaya hazırlanıyor. Biz bu karardan sonra nasıl bir süreç izlenecek bilemiyoruz.

İlgili şirketin yüksek mahkemeye neden gitmedi de hala devam ediyor? Çünkü onu durdurabilecek bir devlet orta yerde yok. Rekabet Kurulu’nun iptal kararına rağmen Maliye bu şirkete nasıl ödeme yapacak? Nasıl bir süreç izlenecek çok enteresan… Haklı göründüğümüz için Yüksek Mahkeme’ye de gidemiyoruz.

İhale Komisyonu’na tazminat davası açmaya hazırlanıyorum. Bu kararın altına imza koyan herkese tazminat davası açacağım.” dedi.