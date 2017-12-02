Derince'de darp olayı gerçekleşti

Derince'de faaliyet gösteren bir lokalde dün akşam M.S. (E-35) aralarındaki alacak-verecek meselesinden dolayı çıkan tartışmada İbrahim Aslan’ın vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurup ciddi şekilde darp etti. İbrahim Aslan, aldığı darbelerden dolayı dengesini kaybedip, lokal kapısına başını çarpması sonucunda alın kısmında yedi cm uzunluğunda kesik oluşmasına sebep olmak suretiyle yaraladı. Yaralı ambulans ile Mağusa Devlet Hastanesine sevk edildi, acil serviste yapılan ilk yardım tedavisine müteakip taburcu oldu. Polis, M.S. hakkında yasal işlem başlattı. Konuyla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.