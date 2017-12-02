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Derince'de darp olayı gerçekleşti

Derince'de darp olayı gerçekleşti

Derince'de bir lokalde alacak-verecek meselesinden dolayı çıkan tartışmada İbrahim Aslan yaralandı.

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Derince'de faaliyet gösteren bir lokalde dün akşam M.S. (E-35) aralarındaki alacak-verecek meselesinden dolayı çıkan tartışmada İbrahim Aslan’ın  vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurup ciddi şekilde darp etti. İbrahim Aslan, aldığı darbelerden dolayı dengesini kaybedip, lokal kapısına başını çarpması sonucunda alın kısmında yedi cm uzunluğunda kesik oluşmasına  sebep olmak suretiyle yaraladı. Yaralı  ambulans ile Mağusa Devlet Hastanesine sevk edildi, acil serviste yapılan ilk yardım tedavisine müteakip taburcu oldu. Polis, M.S.  hakkında  yasal işlem başlattı. Konuyla  ilgili polisin soruşturması devam ediyor.

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